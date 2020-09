¿Por qué Sevilla es la visita que todas las influencers quieren hacer?

Es llegar el mes de abril e Instagram se convierte en un escaparate de flores y trajes de flamenca. Las influencers son adictas a todos los eventos, sobre todo si en ellos pueden lucir un modelazo que subir a redes y batir todos los récords de me gusta. Por eso, la Feria de Abril de Sevilla congrega a todas las influencers, aunque no sólo la segunda semana más importante de la ciudad es la única razón por la que las influencers adoran Sevilla. Ahora que sabemos que es su ciudad preferida, te contamos por qué todas quieren visitar Sevilla.

Su clima

Si algo caracteriza Sevilla es su agradable clima, sobre todo en otoño y en primavera. Las suaves temperaturas no sólo son atractivas para caminar, también son perfectas para que las influencers pueda fotografiarse con todos sus looks sin pasar frío (ni demasiado calor). Las temperaturas son las aliadas de los estilismos que luego subirán a su cuenta de Instagram. Además, no es que Sevilla tenga un color especial , que cantaban Los del Río, es que Sevilla tiene una luz espectacular y eso siempre es un plus a la hora de sacar una buena foto.

Los sevillanos

Aunque algunos opinen lo contrario, los sevillanos tienen la mente muy abierta y son muy agradables y hospitalarios. No es que las influencers vayan a Sevilla a hacer amigos (que puede ser), es que necesitan que un autóctono les recomiende lugares secretos y escondidos donde sacarse las fotografías que nunca antes alguien se ha sacado. Por eso el carácter de los sevillanos es uno aspectos que las influencers tienen en cuenta a la hora de elegir Sevilla como destino.

El río Guadalquivir

No es que a las influencers les importe que el Guadalquivir sea el quinto río más largo de España y el único navegable (aunque puede ser), es que las influencers saben que las fotografías donde hay agua (ya sea mar, piscina o playa) son las que más me gusta acaparan, por eso pasean por el Guadalquivir, montan en barco o se pierden por alguna de sus orillas para dar con la foto perfecta. Si tiene el Puente de Triana de fondo, los me gusta están más que asegurados.

La Torre del Oro, la Giralda o el Alcázar

No es necesaria la explicación. Si cuando haces turismo buscas la zona monumental para sacarte la mítica foto, cabe esperar que las influencers harán lo mismo. Aunque con una salvedad. Ellas buscarán la distinción, la fotografía original que las distinga del resto. Por eso, los monumentos sevillanos son un reto para ellas, tienen que encontrar la foto que todavía nadie se ha hecho.

El Parque de María Luisa

Se trata de uno de los parque más bonitos de España y tiene su historia. En 1893 la Infanta María Luisa de Borbón lo donó a la ciudad y en 19145 abrió sus puertas al público. Tiene rincones espectaculares, como el estanque de los leones o el de los patos, por no hablar de la Plaza de España. El Parque de María Luisa es el escenario perfecto para que las influencers hagan sus stories y te cuente un poquito de cultura sevillana.

Gastronomía

¿Hay algo más propio que que una influencer haga balance de su rutina alimenticia en su cuenta de Instagram? En Sevilla está de enhorabuena. Con una gastronomía típica, donde abundan las tapas y los guisos, Sevilla es la ciudad en la que comer primero se hace con los ojos. Todo un abanico de posibilidades culinarias se abre ante los ojos de las influencers, que puede que no sean capaces de esperar a sacar la foto antes de meter el tenedor en el plato.

Baile y cante

No, en Sevilla (ni en ningún rincón de Andalucía) no están todo el día bailando y cantando sevillanas. Hay lugares específicos en los que los turistas pueden disfrutar del flamenco, aunque son demasiado arquetípicos. Las influencers buscan el baile y el cante pero lo hacen en la Bienal de Flamenco o perdiéndose por las calles donde, de vez en cuando, se observa a alguien zapatera.

Semana Santa y Feria

Las influencers, como el común de los mortales, les gusta participar de las fiestas nacionales y acudir a todas las que puedan. Por eso, la Semana Santa y, sobre todo, la Feria, son dos buenas razones por las que las influencers deciden dejarse caer por Sevilla. La mayoría de ellas incluso se visten de flamenca porque, ¿quién podría resistirse a lucir volante y lunares camino del Real?

Triana

Es el barrio más conocido de la ciudad y cuenta con rincones míticos que cualquier influencer estaría encantado de fotografiar. La Plazuela, el patio de vecinos de la Calle Castilla, los balcones con geranios... Imposible que una influencer no sucumba a sus encantos.

