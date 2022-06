Smysecret: La revolucionaria marca de estética dental que más presencia tiene en España

En la sociedad actual, la imagen personal juega un papel fundamental. Las redes sociales han provocado que cada vez más personas – sobre todo las nuevas generaciones – se preocupen por su apariencia y aspecto físico, pero sobre todo por su sonrisa, ya que esta es la auténtica protagonista de su rostro. Como consecuencia de ello, numerosas empresas han decidido sumarse al boom de la estética dental, pero sin duda alguna, Smysecret de Vitaldent, destaca sobre las demás ya que, en cuestión de meses, ha abierto un total de 144 espacios por toda España.

La clave del éxito de Smysecret está fundamentada en su capacidad para reconocer las necesidades de estas nuevas generaciones, las cuales están centradas en la imagen y el aspecto físico. Buscan mejorar su sonrisa de forma cómoda, rápida, estética y eficaz. Por eso, los tratamientos de Smysecret se han convertido en la mejor opción para los jóvenes, porque cumplen todas las características que exigen y eso les hace sentirse felices y valorados.

Pero no solo eso, sino que Smysecret destaca por su innovador modelo de trabajo, ya además de mejorar la experiencia del paciente busca también mejorar la del doctor. Por este motivo, no tienen tratamientos invasivos o dolorosos, sino que se especializan únicamente en tratamientos rápidos, cómodos y eficaces, como son: la ortodoncia invisible, el esmalte dental permanente (carillas de composite) o el blanqueamiento dental y, juntos, dan lugar a una sonrisa sana y bonita.

Además, la efectividad de sus tratamientos se debe a que Smysecret no solo trabaja con odontólogos generales, si no que también dispone de doctores especializados y certificados para realizar cada uno de sus tratamientos. En Smysecret los pacientes siempre estarán seguros y en las mejores manos para conseguir una sonrisa espectacular.

Los tratamientos

Smysecret dispone de algunos de los tratamientos más demandados dentro del mundo de la estética dental, como la ortodoncia invisible, el blanqueamiento dental (en clínica o desde casa) y el esmalte dental permanente (carillas de composite inyectado).

Ortodoncia invisible

La ortodoncia invisible es uno de los tratamientos más conocidos de Smysecret. A día de hoy, y tras el auge de las redes sociales, cada vez son más las personas que se oponen a llevar brackets, pues los consideran incómodos, dolorosos y antiésticos, y por ello, prefieren utilizar los alineadores transparentes de Smysecret, ya que aparte de estéticos, son de máxima calidad. Además, a diferencia de algunas otras marcas de estética dental, el tratamiento será realizado por expertos en ortodoncia, lo que garantiza su eficacia.

Este tipo de ortodoncia se caracteriza por ser prácticamente imperceptible a simple vista, por lo que es ideal para aquellas personas que le dan gran importancia a su aspecto físico. Además, suele ser un tratamiento bastante rápido. De hecho, los pacientes suelen utilizarlo entre 6-10 meses, mientras que el aparato tradicional tiende a usarse durante mucho más tiempo.

Una de las principales ventajas de la ortodoncia invisible es que es muy cómoda y los pacientes pueden quitársela y ponérsela las veces que quieran, como por ejemplo para comer, lavarse los dientes, ir a eventos o hacer deporte. Eso sí, siempre han de llevarla puesta un mínimo de horas al día - generalmente 22 horas - para obtener los resultados deseados en el tiempo esperado.

Blanqueamiento dental

Ahora que llega el verano, el blanqueamiento dental es el tratamiento estrella de Smysecret. Las personas que decidan hacérselo podrán mejorar hasta 8-9 tonos el color de sus dientes, consiguiendo una sonrisa mucho más blanca y llena de luz, aunque siempre en función de sus gustos.

Una de las prioridades de Smysecret es que se preocupan por la comodidad de sus pacientes. Esto se puede ver reflejado en todos sus tratamientos, como el blanqueamiento dental, ya que además de hacerlo desde clínica, ofrecen la posibilidad de poder hacerlo desde casa.

Un blanqueamiento casero donde son los propios pacientes los que se encargan de blanquear sus dientes a través de una lámpara LED portátil y un gel blanqueador. Es muy cómodo porque puedes realizarte el tratamiento desde donde quieras, ya sea desde el sofá de tu casa o desde una tumbona en la playa. Además, actúa súper rápido y los resultados son visibles a partir del quinto día.

Smysecret recomienda que los pacientes se realicen el blanqueamiento en clínica para obtener el resultado inmediato y, una vez terminado, sigan desde casa, para así mantener los dientes blancos durante más tiempo y sin la necesidad de asistir a consulta.

Hoy por hoy, son muchas las personas que temen realizarse un blanqueamiento por miedo a la posterior sensibilidad que estos pueden causar. Sin embargo, los pacientes de Smysecret no corren este riesgo, ya que su blanqueamiento dental es de máxima calidad y no provoca esta clase de problemas dentales.

Esmalte dental permanente

Smysecret ha sido pionero en lanzar el esmalte dental permanente, basado en la colocación de carillas de composite inyectado. Este tratamiento es totalmente disruptivo e innovador y es ideal para aquellas personas que quieran cambiar tamaño, color y forma de sus dientes de forma rápida y cero invasiva.

Lo más normal es que los pacientes sientan inseguridad a la hora de colocarse carillas en la boca, ya que no saben realmente como les van a quedar. Smysecret se dio cuenta de lo importante que es esto para los pacientes y, por ello, utiliza un software con el que los pacientes pueden ver cuál sería el resultado antes de pagar.

También es importante recalcar que, por regla general, las carillas suelen tardar en colocarse hasta 2 o 3 meses. Sin embargo, esto es algo que no sucede con las carillas de composite de Smysecret, ya que en solo 2 citas los pacientes podrán lucir la mejor versión de su sonrisa.

Otra de las cosas que hace dudar a las personas sobre si ponerse carillas o no, es el hecho de tener que tallar los dientes naturales para hacer hueco y poder colocar el material. Smysecret sabe que esto es un problema, ya que las nuevas generaciones no quieren comprometerse con nada para toda la vida. Además, les gusta el cambio, la disrupción, las novedades… Por eso, solo colocan estas carillas de composite, porque no tallan los dientes y, por tanto, no es necesario llevarlas siempre, tus dientes naturales estarán intactos.

Los objetivos

Smysecret comenzó siendo una pequeña start-up pero, gracias a su fusión con Vitaldent, ha conseguidos los recursos necesarios para crecer como empresa de manera rápida y correcta. Por ahora, ha abierto 144 puntos de venta que se dividen en clínicas independientes, corners y boxes en centros Vitaldent, donde los clientes podrán adquirir todos los productos y tratamientos de Smysecret.

Los espacios Smy se caracterizan por ofrecer al paciente una experiencia única, distinta a la que podría obtener el cualquier dentista convencional. “Nos preocupa la comodidad de nuestros pacientes. Por eso, hemos dedicado mucho esfuerzo en ofrecer al paciente una experiencia única y agradable, para así dejar atrás la mala fama de los dentistas.

Podría decirse que la clínica Smy Goya, ubicada en pleno centro de Madrid, es la joya de la corona. Es una de las primeras que se abrieron y, por tanto, una de las más famosas de esta marca. En ella, los pacientes dejarán atrás su miedo al dentista y vivirán una auténtica experiencia sensorial, ya que podrán disfrutar de unos murales artísticos maravillosos, a la vez que interactúan con pantallas táctiles o se hacen fotos en sus increíbles decorados. Además, esta clínica destaca porque en ella trabajan algunos de los mejores diseñadores de sonrisas de la capital, por lo que el trato y los servicios son excelentes.

“Queremos que Smysecret sea visto como el santuario de las sonrisas donde vienes a mantener y a cuidar tu sonrisa. El arma más poderosa que tenemos.”, explica Andrea Nufrio, directora de marketing de Smysecret y cofundadora. Además, recalca que Smysecret dispone de las mejores tecnologías y proveedores del mercado, porque su objetivo es conseguir resultados de calidad.

Según Andrea: “Smysecret empezó siendo una empresa pequeña, pero con ideas muy grandes. Desde el momento uno, sabíamos lo que queríamos: llenar el mundo entero de sonrisas bonitas y felices, porque sonreír es la mejor forma de vida. Y cuanto más sonríes, más feliz eres.”