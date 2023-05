Cristo Báñez, el almonteño que vistió de flamenca a la Duquesa de Alba

Volvió a pisar la pasarela que lo encumbró el pasado 2020 para presentar su colección de trajes de flamenca Ahora, un trabajo con el que Cristo Báñez quiso homenajear a su tía. Natural del Almonte (1982), el diseñador ha sido uno de los referentes en la moda flamenca, llegando a vestir con el traje regional más a la moda a la propia Duquesa de Alba. Con una trayectoria profesional en la que no sólo destaca su presencia en el mundo de la moda de la forma más convencional (a través de desfiles y colecciones), el diseñador almonteño deja consternado al mundo de la moda tras su repentina muerte en la madrugada de este 10 de mayo en su casa de Sevilla.

Con las ideas muy claras desde que era pequeño, Báñez trabajó de manera constante hasta llegar a cumplir su su sueño. Con Valentino, Versace, Tom Ford o Thierry Mugler como diseñadores de cabecera, Báñez supo hacerse un hueco en el mundo de la moda a través de sus personales propuestas, siempre con la moda flamenca como pilar de sus creaciones.

Los volantes y lunares han formado parte de su vida, tanto que celebró su aniversario con un desfile de moda flamenca e inspiración en su tierra natal rodeado de amigos e influencers. Aunque no sólo el traje de flamenca ha experimentado la creatividad del diseñador. Moda masculina, prêt à porter y vestidos de novia también han salido de la mente creativa de este diseñador que siempre se consideró "bastante atrevido".

Inspirado por su tierra, Báñez coqueteo con todas las aristas de la moda. Desde la creación, el diseño y el patronaje, hasta la incursión en el mundo de la moda como asesor y colaborador en programas como Quiero ser, con Dulceida y Madame de Rosa (Telecinco), Aguja flamenca (Canal Sur) o Este es mi look (Telemadrid). Amigo personal de Vicky Martín Berrocal, María José Suárez y Eva González, Báñez supo resaltar la belleza de todas ellas a través de sus diseños, llegando a ser el gurú de la moda flamenca de la propia Cayetana de Alba.

Un amor por la moda transmitido por su madre

Sus diseñadores de cabecera podían ser Valentino y Versace, pero la pasión por la moda le llegó de la mano de su madre. Al igual que otros muchos talentos, Báñez se crio entre hilos y agujas en el taller que su madre tenía en su Almonte natal. Patrones, retales, bocetos y un ir y un danzar de agujas y máquinas de coser sembraron en un pequeño Báñez la semilla de la moda. Cristobalina, nombre de su madre y primera musa del diseñador, guio a un joven Báñez que desde muy niño tuvo claro a lo que quería dedicarse.

En honor a su madre y primera maestra, el diseñador tomo prestado el nombre y el apellido de su progenitora para así honrarla para siempre con su trabajo. Así, de un pequeño taller de Almonte surgió uno de los diseñadores andaluces más influyes.

De diseñador de pasarela a colaborador de televisión

Era cuestión de tiempo que un talento como el suyo no transitase otros caminos relacionados con la moda. Además su faceta como creativo y diseñador, Báñez se convirtió en un rostro televisivo. Sus conociemientos y su propio talento lo llevó a estar presente en programas como Aguja Flamenca, un formato de Canal Sur en el que se buscaban talentos emergentes, Quiero ser, donde fue jurado junto con las influencers Madame de Rosa y Dulceida, o Este es mi look, un programa de Telemadrid en el que debían asesorar a los invitados.

De estas experiencias televisivas Báñez empezó a explorar una nueva faceta en su vida, la del influencer. Esa nueva faceta, sus años como diseñador y su experiencia televisiva lo llevaron a convertirse en gran asesor de las influencers del monento, además de musas como Eva González, Vicky Martín Berrocal o María José Suárez. Todas ellas llegaron a convertirse en su círculo de amigas y a todas ellas asesoraba a la hora de elegir sus looks, siempre con ese punto ecléctico y vanguardista que le caracterizó.

De Cayetana de Alba a Eva González, sus musas de estilo

Quizás no fuera de los diseñadores con mayor impacto a nivel nacional, pero sí era el más influyente entre las celebs y alta sociedad que no dudaba en solicitar sus diseños para las más grandes ocasiones.

Si la moda flamenca fue la que lo colocó en el camino hacie el estrellato, no es de extrañar que sus diseños los luciera la propia Duquesa de Alba, que cada año recurría él para vestirse en la Feria de Abril de Sevilla. Ella, su hija, Eugenia Martínez de Irujo y Genoveva Casanova (también su hija) son algunas de las clientas VIP que ha tenido el diseñador a lo largo de su carrera.

Aunque no sólo la aristocracia ha lucido sus trajes de flamenca. Amante de la Feria de Abril, abanderada de la Feria de Mairena del Alcor y muy rociera, Eva González siempre confió en la aguja de Cristo Báñez para este tiepo de eventos. Además, la modelo y presentadora también confió en su amigo del alma para el diseño que lució su hijo el día de su bautizo.

Vestidos de novia, su otra línea creativa

Era imposible que Báñez no vistiese a una mujer de blanco. Su personal visión de la moda tenía que ver nacer a su propia novia, es que es obra de cada diseñador y que siempre encuentra a su musa. Tras cerrar su taller de Sevilla a causa de la pandemia, Báñez trasladó su centro de operaciones a Almonte, donde el diseñador confeccionaba (e ideaba) los estilismos de una forma mucho más personal. "La novia viene a mi casa y charlo con ella para conocerla, ver lo que le gusta y hacer el vestido perfecto. Le doy un presupuesto y los bocetos y si me da el ok me pongo manos a la obra", contaba en una entrevista en Huelva Información.

Así fue su última colección de trajes de flamenca vista en SIMOF

La Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) vio nacer a este diseñador, por eso los volantes y lunares siempre fueron una de sus principales señas de identidad. Año especialmente complicado, 2020 su puso el regreso de Báñez a la pasarela que lo vio nacer y también fue el último. Con su colección Ahora, Báñez quería rendir homenaje a su tía, Antonia Báñez, que siempre le ayudó mucho. En sus propuestas pudieron verse una gran variedad de diseños y cortes, con un patronaje minuciosamente trabajado. Bañez proponía, como siempre hacía, diseños para la feria de día y de noche, El Rocío, las Cruces, incluso algunas piezas de inspiración flamenca para ir a cualquier evento.

En esta edición de SIMOF 2023, el diseñador participó como jurado en el Certamen de Diseñadores Noveles y se mostró muy entusiasmado al respecto. "¡Qué mejor manera de estar de vuelta que hacerlo en la que lleva siendo mi casa desde los 17 años y rodeado de gente tan maravillosa como mi querida Raquel Revuelta! Este año he tenido el honor de ser parte del jurado de los noveles un año más, del concurso de mejor cartel ….y mis cosas, todo lo que conlleva SIMOF, estar presente en el desfile de gente que quiero y, por su puesto, apoyando a mi Huelva con mi querida Rocío Cabrera. No sabéis las ganas que tenia de estar de vuelta, de volver ser yo mismo o quizás una versión más mejorada y, por su puesto, de enseñaros todo lo que os tengo preparado!!", escribía en su cuenta de Instagram.