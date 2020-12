La firma sevillana de moda infantil Mercedes de Alba desfila en Moscú esta Navidad

El sector de la moda en España vive unos momentos bastante difíciles. Sobre todo los sectores que desarrollan un tipo de moda de carácter estacional. Desde que comenzara la pandemia, hemos visto cómo los artesanos de la moda han tenido que empezar a hacer frente a obstáculos cada vez mayores, viéndose obligados a unirse para reivindicar sus derechos y apostar por la moda de autor y la artesanía.

En el caso de Andalucía, no sólo se ha visto afectada la moda nupcial al reducirse (y anularse) las bodas o la moda flamenca, que se ha visto seriamente afectada tras la cancelación de ferias y romerías, la moda infantil es otro de los sectores que actualmente está sumido en un proceso de conversión para garantizar su supervivencia.

Aunque, a pesar de estar viviendo un periodo muy turbio y difícil, a veces también hay buenas noticias. Después de veinte años vistiendo a novias, invitadas y niños y tras hacerle frente a la difícil situación que deja el coronavirus, la firma Mercedes de Alba está de enhorabuena. Creada por Marina Alcántara de Alba, la firma presenta esta Navidad en Moscú su última colección de Primera Comunión y Arras, llamada Ensueño 2021 .

La celebración de veinte años con un desfile en el extranjero

Hace 20 años que Marina Alcántara de Alba inauguró su boutique de moda en El Viso del Alcor (Sevilla). Dos décadas después, ha conseguido que su propia firma de moda para novias, invitadas y niños, Mercedes de Alba, se convierta en referencia del sector. Actualmente, cuenta con su propio taller y atelier donde atiende personalmente a sus clientas para personalizar y confeccionar sus colecciones de novia e invitadas. Además, tiene más de 50 puntos de venta en toda España para su marca de Primera Comunión, Arras, Teens y complementos.

Mercedes de Alba es habitual de la pasarela de Sevilla de Boda y de FIMI (Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil). Además, va a cerrar 2020 -un año muy duro por la crisis del Covid-19, pero especial por este aniversario-, con un evento que supone un hito para la firma: presenta por primera vez su colección infantil en el extranjero, concretamente en Rusia.

La historia entre Mercedes de Alba y Rusia

La relación de Mercedes de Alba y Rusia comenzó hace tres años cuando fue invitada al Festival Tu Onda que celebra para sus hijos la comunidad rusa afincada en Marbella. Desde entonces, cada año es invitada para participar y vestir a los niños rusos en diferentes ocasiones.

Su gran ilusión de 2020 era desfilar en la Fashion Week de Moscú, para la que había sido seleccionada como firma invitada dado el éxito e interés suscitado, pero el Covid-19 truncó este sueño hace unos meses. Lo que no esperaba Mercedes es que se abriera de inmediato una nueva posibilidad, la de presentar su colección infantil Ensueño 2021 ante la alta sociedad rusa. Será en un exclusivo evento que se celebrará a finales de diciembre en un lujoso palacio de Moscú, cumpliendo con todas las normas de seguridad requeridas por la pandemia en el país.

Artesanía hecha en España con estilo propio

"Nuestro producto es 100% artesanal, elaborado en nuestro taller de El Viso del Alcor con los mejores materiales del mercado. Siempre me han gustado nuestras raíces y ese toque flamenco, elegante y sutil. Creo que trabajamos una línea de diseño muy actual, conocemos las últimas tendencias y las llevamos a nuestro terreno. Considero que vendemos joyas de alta costura que duran en el armario porque son una inversión", explica Marina Alcántara de Alba. directora creativa de la firma.

La diseñadora reconoce que el made in Spain es muy valorado dentro y fuera de nuestras fronteras y abandera un estilo propio andaluz y muy sevillano. "Creo que la moda crea cultura y viceversa. Es nuestra esencia y eso se ve reflejado en todo lo que hacemos. Yo me siento muy identificada con mi tierra, con Sevilla y Andalucía, me gusta la Feria, la Semana Santa, disfrutar las costumbres de los pueblos, de nuestra luz, flores… Y todo eso lo llevo a mi forma de diseñar y expresarme. Por eso nos dicen que el estilo Mercedes de Alba es muy sevillanito", reconoce.

La necesidad de reconversión a causa del coronavirus

Cuando se decretó el estado de alarma en marzo de 2020, Marina comenzó a investigar cómo fabricar EPIs (mascarillas, batas, patucos, mandiles…) de forma solidaria para los sanitarios que las necesitaban. Poco después, ya coordinaba a más de 120 voluntarios, incluido su equipo de trabajo habitual del taller de Mercedes de Alba.

Después de hacer muchísimas EPIS, cuando las calles volvieron a la vida y el mercado de la protección para sanitarios se recuperó, se dio cuenta de que "no se podía competir con los chinos" ni en forma de producir ni en precios. "Había llegado el momento de volver a luchar por lo nuestro, por lo que sabemos hacer", asegura.

"Soy una persona valiente y emprendedora que si ve la luz me tiro a por ella. Me empecé a informar de cómo serían las comuniones, bodas y eventos y pensé que había que continuar como pudiéramos. Nos reorganizamos, comenzamos a llamar a todas las personas y puntos de venta que tenían sus encargos de trajes en el taller, les contábamos que estaban allí esperándoles y tranquilizándoles por si había que hacer cambios de tallas, transformaciones...", recuerda la diseñadora.

Veinte años trabajando por un sueño

De mayo hasta noviembre el trabajo ha sido exhaustivo en Mercedes de Alba. En medio del caos tuvieron que decidir si apostaban por el 2021 presentando nueva colección en FIMI (Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil). "Lo hicimos por ser nuestro 20 aniversario, por esa confianza que tengo en mi trabajo y mi equipo. Estando allí me di cuenta que de las 300 marcas habituales no éramos ni 50 y descubrí nuestra fuerza y la consistencia de nuestra trayectoria", indica.

Según cuenta la diseñadora, precisamente este año le apetece "abrir la puerta" para que les conozcan como marca, sepan cómo es su producto y lo que hay detrás de la tienda y dentro del taller.

"Veinte años se dice pronto, pese a la que está cayendo, cogemos carrerilla para seguir. Quizá hubiera sido más fácil cerrar y descansar, pero no se me ocurriría nunca jamás. En estas situaciones salen más ideas, más ganas de crear, de luchar… Ahora estamos centradas en la nueva colección 2021 y poder entregarla en nuestros puntos de venta. Rezando y pidiendo que la recompensa venga a partir de febrero o marzo de 2020", concluye.