Nicolás Montenegro abre en Sevilla su primera tienda oficial y afianza su carrera meteórica

Su carrera es imparable y su creatividad no tiene límites. Tras presentar en París su nueva colección Nicolás Montenegro acaba de abrir en Sevilla su primera tienda oficial. Con sede en la Galería de Cuna (C/ Cuna, 47), este nuevo espacio supone un paso adelante en el afianzamiento de la carrera del joven diseñador. Tras presentar su colección de primavera verano en Sevilla el pasado abril, Montenegro confirma con esta apertura que tiene alas, pero también raíces.

Nicolas Montenegro, lantejolense de nacimiento, escenificó de esta forma su apuesta firme por su tierra natal, al abrir la primera de sus tiendas oficiales en la capital. Hasta ahora, el diseñador había comercializado sus prendas a través de córneres en diferentes establecimientos multimarca de lujo, la atención personalizada o a través de su tienda online, por lo que la firma entra ahora en una nueva fase de expansión y consolidación, habiendo también impulsado en la última semana nuevos puntos de ventas a nivel internacional, como París, Milán o Nueva York.

Espacio multimarca, la Galería de Cuna se convierte en el enclave en el que las clientas de Sevilla podrán adquirir los diseños de Montenegro, dentro de una experiencia muy cosmopolita. "Este proyecto me hacía mucha ilusión. Tenemos presencia en Londres, Nueva York, Francia, pero yo siempre quiero estar presente en mi tierra", asegura el diseñador, quién ha participado de pleno en todo el proceso.

"Me he encargado del interiorismo, de plantear el concepto del espacio, todo mientras estaba con la nueva colección y ultimando detalles de otros procesos creativos", asegura el joven diseñador. Con un cóctel entre amigos, Montenegro no sólo celebró la apertura de este nuevo espacio, se consagró como talento que es y adelantó la próxima apertura de un atelier en Madrid, su colaboración con la firma de calzado Hispanitas y su próxima participación en la pasarela Mercedes Fashion Week 2024.

Con una carrera meteórica, Nicolás Montenegro está en plena celebración de su segundo aniversario como diseñador independiente. Después de haber trabajado para Max Mara o Dolce & Gabbana y haber estudiado en Milán Diseño de Moda en el Instituto Marangoni, Montenegro se ha convertido en el diseñador de cabecera de Rossy de Palma, Cristina Castaño, Manuela Villena o Nieves Álvarez, cuyos vestidos presidían la entrada de este nuevo espacio.

Un cóctel para celebrar una apertura por todo lo alto

En esta ocasión, la tienda oficial Montenegro ofreció un cóctel para los primeros invitados especiales, fieles y seguidores de la firma, que quisieron celebrar con el diseñador la apertura del primer templo de la marca. Esta inauguración, además, convierte el espacio en buque insignia de la casa al ser la primera tienda en abrir con atención directa al público.

El diseñador compartió este ilusionante momento con amigas de la firma como Rocío Laffón, Bea Ruma, Rocío Pérez de Guzmán, Pipa Porras, Ángela López (Old Fashioned Victim), Rosa Iglesias (del Estilario), Arancha Díaz, Marta Soto o Fátima Rodríguez de la Borbolla, entre otros.

Tras el éxito de la presentación de su colección Sucedió en Sevilla el pasado abril, Montenegro asegura que "ha llegado el momento de ofrecer a Sevilla la oportunidad de disfrutar de mis creaciones a pie de calle, sin tener que cuadrar agendas para confecciones a medida o a la espera de los envíos de una compra digital".

Aprovechando la ocasión, Montenegro también puso a la venta algunas piezas nuevas que completan su última colección y a la que los clientes pudieron tener acceso desde un primer momento. La cita, en la que el cóctel corrió a cargo del catering Antonella, contó también con la presencia de prensa especializada, con los que Montenegro tuvo tiempo de intercambiar impresiones sobre esta nueva apuesta de la firma por la ciudad.