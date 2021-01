Seis recetas saludables (y muy ricas) para recuperar la línea después de los excesos de la Navidad

Acaba de empezar el año (por fin le hemos dicho adiós a 2020) y nuestro cinturón ya nos lo advierte: este año la Navidad le ha pasado factura a nuestro cuerpo. Es cierto que al estar limitadas las reuniones sociales las comidas y cenas con amigos se han reducido bastante y eso nos podría llevar a pensar que esta Navidad no tendríamos que vernos las caras con esos kilos de más. Pero, no nos engañemos.

A pesar de que hemos salido poco y de que la gastronomía no ha sido el centro de nuestros planes y eventos, al haber permanecido tanto tiempo en casa les hemos dado rienda suelta a nuestros deseos gastronómicos. Después de la experiencia ganada durante el confinamiento, nos hemos atrevido con recetas originales para nuestros menús de Navidad, hemos cogido un polvorón cada vez que hemos ido a la cocina y hasta nos hemos dado el homenaje con la tarta de queso de Cristina Pedroche. Y, claro, tanto festín culinario nos ha terminado de pasar factura.

Son sólo un par de kilos, pero el pantalón ya no nos queda como hace quince días y necesitamos volver a entrar en ellos, que no está la cosa para ponernos a comprar ropa como locas. Para bajar ese par de kilos incómodos no hay mejor forma que hacer ejercicio y recurrir a un menú saludable. Olvida las dietas milagro y no hagas locuras, sólo tienes que perder ese par de kilos que has cogido y para ello te proponemos seis recetas saludables (entre las que hay un postre de chocolate) con las que conseguirlo sin renunciar a comer rico. Coge papel y boli y prepárate para que se te haga la boca agua.

Receta de lasaña de verduras

Ingredientes para 4 personas

1 paquete de placas para lasaña

500 g de espinacas frescas

2 zanahorias

1 cebolla

4 tomates maduros

½ l de leche desnatada

½ nuez de mantequilla

1 cucharada colmada de harina

60 g de queso Emmental rallado

aceite de oliva

sal y pimienta

Modo de elaboración

Pela la cebolla, pícala y sofríela durante 5 minutos con un poco de aceite. Pela la zanahoria, córtala en juliana, añádela a la cebolla y sofríe lentamente. Escalda los tomates en una cazuela con agua hirviendo durante 1 minuto y pélalos y córtalos en dados. En la misma cazuela, coloca las placas de lasaña y hiérvelas hasta que estén al dente. Escúrrelas bien y extiéndelas sobre un paño de cocina. Incorpora los dados de tomare a la cazuela con la cebolla y la zanahoria, salpimienta y sofríe unos 5 minutos. Añade las espinacas lavadas, saltea un par de minutos más y apaga el fuego. Calienta la mantequilla en otra sartén, añade la harina y dórala ligeramente. Vierte la leche y remueve hasta que la salsa espese. Salpimienta. Unta una fuente de horno con aceite y ve colocando una capa de pasta y otra del sofrito con espinacas de forma alternada. Cubre con la bechamel, espolvorea con el queso rallado y gratina en el horno a 180º durante 10 minutos.

Receta de crema de calabaza con curry

Ingredientes

1 kg de calabaza

2 cebolletas

3 dientes de ajo

300 ml de caldo vegetal

1 cucharadita de curry

2 cucharadas de almendras fileteadas

2 cucharaditas de semillas de sésamo

Aceite de oliva y sal

Modo de elaboración

Asar las verduras. Pela la calabaza y elimina las semillas y los filamentos. Corta la pulpa en dados y ponlos en la placa del horno junto con los ajos lavados y sin pelar, y las cebolletas limpias y lavadas. Riega con un hilo de aceite y ásalo todo unos 30 minutos en el horno precalentado a 200º. Retira y deja templar. Juntar con el caldo. Corta en aros la parte verde más tierna de las cebolletas y resérvalos para decorar. Trocea el resto y pela los ajos. Tritura ambas hortalizas con la calabaza hasta obtener un puré. Añade el caldo caliente y 1 cucharadita de curry y cuece 10 minutos más. Decorar y servir. En una sartén antiadherente, tuesta las almendras sin aceite. Retíralas y aderézalas con unas gotas de aceite y una pizca de sal. Sirve la crema caliente espolvoreada con las almendras, los aros de cebolleta reservados y el sésamo.

Receta de pasta con aguacate y albahaca

Ingredientes para cuatro personas

320 g de macarrones integrales

1 aguacate50 g de aceitunas negras

Un puñado de hojas de albahaca

1/2 limón

4 cucharadas de aceite de oliva

40 g de queso parmesano

Sal y pimienta

Modo de elaboración

Pela el aguacate, pártelo por la mitad y retira el hueso. Tritura la pulpa en el vaso de la batidora, junto con el zumo del medio limón, 3 cucharadas de agua, sal y pimienta. Prepara el aceite de albahaca. Lava un puñado de hojas de albahaca y tritúralas con el aceite de oliva y una pizca de sal. Corta las aceitunas deshuesadas en rodajas. Saca virutas del queso parmesano con ayuda de un pelador y resérvalas. Cuece la pasta en abundante agua salada hasta que esté al dente (respeta el tiempo indicado por el fabricante). Escúrrela bien y disponla en un cuenco grande. Incorpora la crema de aguacate y remueve unos instantes. Reparte esta preparación en 4 platos llanos, rocíala con el aceite de albahaca, añade las aceitunas y sírvela enseguida decorada con las virutas de queso parmesano.

Receta de salteado de fideos con chirlas y langostinos

Ingredientes para cuatro personas

16 langostinos

200 g de chirlas

200 g de fideos finos

1 cebolla roja

1 zanahoria

80 g de judías verdes

2 hebras de azafrán

Perejil

Aceite de oliva

Sal

Modo de elaboración

Preparar el marisco. Primero, remoja las chirlas para que suelten toda la arena e impurezas. Hazlo en agua salada y déjalas en remojo durante unos 30 minutos. Luego, pela los langostinos –reservando las cabezas y las cáscaras– y quítales la tripa. Hacer el caldo. Coge las cabezas y las cáscaras de los langostinos que habías reservado y rehógalas en 2 cucharadas de aceite alrededor de 3 minutos más o menos. Añade las hebras de azafrán, sazona, cubre con 6 dl de agua y deja cocer unos 5 minutos. Cocer los fideos. Cuela el caldo de los langostinos. Después, ponlo de nuevo en el fuego y cuece los fideos durante 6 minutos aproximadamente. Y por último, retira, tapa y deja reposar 5 minutos más. Saltear las verduras. Pela la cebolla. Raspa la zanahoria y pica ambas. Y corta las judías en tiritas finas. Saltea todas las verduras unos 3 minutos. Añade los langostinos y las chirlas enjuagadas y escurridas, y saltea 2 minutos más hasta que las chirlas se abran. Agrega los fideos y el perejil, mézclalo todo con cuidado y sirve.

Receta de rape con salsa de almendras

Ingredientes para cuatro personas

4 lomos de rape

5 tomates

1 cabeza de ajo

2 rebanadas de pan tostado

Sal y pimienta

100 g de almendras tostadas

Perejil

Aceite de oliva virgen

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

Modo de elaboración

Lava los tomates y ponlos en una bandeja de horno con la cabeza de ajo. Hornéalos a 200º durante 30 min. Retíralos y déjalos templar. Lava el rape y sécalo. Pela las almendras y reserva algunas. Lava el perejil, escúrrelo y pícalo fino. Trocea el pan y mézclalo con el vinagre. Luego, pela los tomates y los ajos. Tritura estos con la mezcla de pan, el resto de las almendras, 5 cucharadas de aceite, sal y pimienta. Dora el rape, por todos lados, en 1cucharada de aceite, 10 min. Reparte en 4 platos la salsa de almendras, añade el pescado y sírvelo condimentado con sal, pimienta, perejil y las almendras reservadas picadas.

Receta de tarta de chocolate y naranja

Ingredientes para 12 raciones

Para la base

100 g de nueces

100 g de nibs de cacao (trocitos de semillas crudas de cacao)

15 dátiles medjool

Para la crema

30 dátiles (con un remojo previo de 2 h y sin hueso)

25g de cacao en polvo (tamizado)

100 g de manteca de cacao (derretida)

150 ml de zumo de naranja recién exprimido

Unas rodajas de naranja

Modo de elaboración