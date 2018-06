La lista de la compra de las rebajas

Seguramente te habrás fijado en que algunas tiendas han colocado ya sus carteles de rebajas, y es que se acerca la fecha mágica. El 29 de junio ya casi está aquí y las amantes de las compras debemos tener nuestra lista preparada para no dejarnos nada atrás. Las rebajas son la ocasión perfecta para hacernos con las prendas de temporada que hasta ahora no hemos podido conseguir, y en Wappíssima te queremos echar una mano para no te dejes ninguna atrás.

Algo de lunares

Los lunares son los reyes de los tejidos de esta temporada. Si aún no te has hecho con un vestido, falda o top de lunares, las rebajas son tu oportunidad de completar tu armario para el verano. Nos gustan especialmente en fondos en colores tierra y tonos rojos.

Pantalones blancos

Ya te lo habíamos contado, pero te lo recordamos. Los pantalones blancos son el básico de tendencia por excelencia y en cuanto tengas los tuyos verás que combinan con todo. Póntelos con una camiseta con mensaje y sneakers o con un top de lunares y sandalias de tacón. Serán tu comodín estival.

De pata ancha

Los pantalones anchos son comodísimos y los hay para todos los gustos: lisos, de rayas, de lunares, de lino, de punto… En largo midi y de rayas son nuestros favoritos. Combínalos con un top con botones y bolso cesta para el look de temporada definitivo.

Pantalones paperbag

Largos o cortos, los pantalones anudados y fruncidos a la cintura son la sorpresa de este año y quedan ideales conjuntados con prendas básicas. Puedes encontrarlos mezclados con las demás tendencias: pantalones anudados blancos, anchos, midi y de rayas.

Blusas anudadas

Está claro que los nudos se llevan, ya sea en la cintura del pantalón, de la falda o en la blusa. Precisamente las blusas anudadas son unas de las prendas que más vemos este verano y cuando veas lo geniales que son, sobre todo con manga de murciélago, querrás tenerlas en todos los colores.

Camisetas con mensaje

Las camisetas con mensaje no son un invento nuevo pero su versatilidad ha hecho que regresen con fuerza. Sus precios ya de por sí no son nada altos, así que este julio podrás aprovechar para hacerte con todos los modelos que te hayan gustado.

Tops de rayas

Las rayas verticales quedan genial a casi todas las figuras y este año se llevan en todas sus variantes. El top de rayas es una prenda maravillosa que podrás ponerte con cualquier parte de abajo. Pruébatelos con una falda midi lisa o pantalón blanco y te enamorarás.

Top con botones

Los botones también han conquistado las perchas de esta temporadaestival y los verás en multitud de prendas. Los tops de botones, sobre todo en su versión crop, son de lo más cuqui. ¿Lo mejor? Aunque puedes llevarlos solos, quedan genial sobre una camiseta de mangas abullonadas o un vestido camisero. ¡Atrévete!

Vestido con botones

Los vestidos de botones nos dan un aire romántico y son una prenda perfecta para ir cómoda por la ciudad en verano o llevarlos de viaje con nosotros en nuestras vacaciones. De rayas, en lino, con largo midi y con las mangas abullonadas son algunos que querrás buscar cuando empiecen las rebajas.

Vestido camisero

El vestido camisero es un clásico veraniego, pero este año viene fusionado con las demás tendencias y hay muchas formas de llevarlo. Nos encanta en maxidress o midi, abrochado hasta la cintura y dejando ver unos vaqueros o unos shorts debajo. Un look diferente con el que no pasarás desapercibida.

Maxidress

¿A quién no le sienta bien un maxidress? Son cómodos, fresquitos y elegantes. Este año predominan los estampados de rayas y flores, en tejidos de lino, camiseros y con botones. Quedan genial con sneakers o sandalias y serán tus favoritos para llevarlos a la playa.

Skorts con botones

Está claro que si hay algo que no puedes dejarte atrás en las próximas rebajas es una prenda rústica con botones. Si no te gustan en top o vestido caerás cuando veas las faldas y skorts (faldas-pantalón) que las firmas han preparado para este verano.

La falda midi

Lo mini está obsoleto. Si das un paseo por las tiendas verás que la gran mayoría de la ropa de temporada viene en largos midi o maxi. La falda midi es un imprescindible absoluto de este año y una prenda muy versátil que no debe faltar en tu lista de compras para estas rebajas.

Monos midi

El mono de tirantes, también en midi, es la estrella indiscutible del 2018. Puedes encontrar modelos de todos los tejidos, colores y estampados. Hay mil formas de llevarlo: sólo, sobre una camiseta, sobre una camisa, con un kimono, con deportivas, con sandalias, con tacón… ¡Busca tu favorito porque se acabarán rápido!

La blazer

Por último, pero no menos importante, si se te pasó comprar un traje corto o una de las chulísimas blazers de rayas y cuadros que hemos visto esta primavera, las rebajas son la ocasión perfecta para conseguir una (¡o varias!). Es el complemento perfecto para las noches frescas de verano. Con pantalón largo o corto, triunfarás si llevas una riñonera como cinturón.