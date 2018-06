BB Cream y CC Cream: tus aliadas infalibles para el verano

Cada año salen tantos cosméticos nuevos a la venta que es casi imposible mantenerse totalmente actualizadas. Unos de los productos más exitosos de los últimos años son las BB cream y sus primas, las CC cream. A pesar de ser un producto más bien asentado a estas alturas, aún son grandes desconocidos para muchas y a la hora de probar una no es raro preguntarse cuál es la diferencia entre ellas.

¿Qué son?

Las BB y CC Cream son unas cremas hidratantes con color que, además de dar color y luz al rostro, tratan y corrigen imperfecciones. Gracias a sus características, cuando la aplicas estás aplicando tres tratamientos distintos en un sólo gesto. Existe una gran variedad de marcas en el mercado con diferentes fórmulas específicas para las necesidades de cada piel, como cuidado anti-edad o efecto reafirmante, pero todas cuidan e hidratan la piel por igual, hacen que su apariencia sea más uniforme y previenen la aparición de nuevas imperfecciones.

BB Cream es la abreviación de Blemish Balm Cream (crema para imperfecciones). Es una crema ligera perfecta para hidratar tu piel y dar luminosidad sin renunciar a cubrir (y tratar) las imperfecciones. Muchas de ellas incluyen factor de protección solar sin perder su textura liviana, por lo que previenen el daño solar llevando apenas una capa muy fina de producto que deja respirar tus poros. Son más fluidas que las bases de maquillaje.

CC Cream, por otra parte, es la abreviatura de Colour Correcting Cream (crema correctora del color). Es un producto parecido a la BB cream, ya que también es ligera y tiene componentes beneficiosos, pero ésta tiene mayor cobertura y por tanto corrige imperfecciones más marcadas. Es un paso intermedio entre la BB cream y una base de maquillaje normal. En verano, cada vez son más las personas que la utilizan como base al incluir protección solar y ser más pigmentadas que las BB cream.

¿Cómo se usan?

Se aplican de forma uniforme con los dedos o con una esponja. También se puede aplicar con una brocha de maquillaje. Lo mejor es aplicarlas gradualmente, empezando por una capa finísima y añadiendo producto poco a poco hasta que consigamos el resultado deseado. Antes de añadir una nueva aplicación, deja un momento para que actúe: el tono se fundirá con el de tu piel y se volverá natural. De hecho, algunas BB cream tienen un aspecto blanquecino o transparente, pero su fórmula hace que los pigmentos que contiene se activen según el color de tu piel y su tono se adapte totalmente. Esto hace que puedas usar el mismo bálsamo durante todo el año, sin importar si estás más morena o más pálida.

Si te gusta que tu look sea ligero y natural o no soportas la cobertura del maquillaje normal en épocas calurosas como el verano, puedes usarlas directamente como base de maquillaje y aplicar sobre ella polvos o bronceador y tu maquillaje normal. Si quieres disfrutar de sus beneficios pero no quieres dejar de usar tu base, puedes utilizarlas como crema facial o primer y aplicar después tu base de maquillaje normal.

¿Cuál es mejor para mí?

Es importante que conozcas tu tipo de piel. Según las necesidades de tu rostro y cómo te guste maquillarte, la ideal para ti será una u otra.

La BB Cream es ideal para pieles secas al ser más hidratantes y ligeras. También para pieles jóvenes o con pocas imperfecciones. Es la mejor opción si eres fan de los maquillajes naturales o si, simplemente, no te gusta sentir que llevas una máscara de productos en la cara.

Las CC Cream son mejores para pieles grasas ya que llevan más color que hidratación en comparación con la BB cream. Las pieles maduras o con más imperfecciones se beneficiarán por completo de sus efectos. Y si tienes otro tipo de piel pero quieres un maquillaje con mayor cobertura que deje respirar tu piel y la trate al mismo tiempo, ésta es tu opción.