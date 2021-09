Para algunas estar morenas se convierte casi en misión imposible (menos mal que están los autobronceadores para ayudarnos), por eso estos días sentimos un pellizquito al pensar que con el verano se irá nuestro moreno para siempre. Aunque siempre podemos recurrir a algunos trucos con los que prolongar el bronceado y estar morenas más allá del verano (el exfoliante corporal siempre es un gran aliado).

Si eres de las que no han tenido problemas y este verano han seguido su rutina de belleza facial habitual, seguir una serie de trucos para prolongar el bronceado y estar morena más allá del verano no te resultará complicado. Sobre todo porque los resultados se notan desde el primer día y no es necesario emplear demasiado tiempo en ello.

Tienes claro que la exfoliación es clave a la hora de prolongar el bronceado y has oído que algunos alimentos te ayudan a mantener el moreno más allá del verano (benditas zanahorias), pero no tienes muy claro cuáles son los trucos que en realidad debes seguir. Hablamos con los expertos de L'Oréal, que nos dan algunos trucos para prolongar el bronceado y estar morena más allá del verano.

Las claves para mantener el moreno antes del bronceado

Es muy recomendable que antes de exponerte al sol te hagas una limpieza y una exfoliación faciales —por ese orden— para acabar con las impurezas y las células muertas de tu piel. De este modo, unificarás su textura y la tendrás perfectamente preparada para el momento en cuestión. Si la limpieza incluye hidratación, mejor que mejor.

Ambos gestos son indispensables en cualquier rutina que se precie, independientemente de la época del año, por lo cual no te supondrán ningún esfuerzo adicional. Por supuesto, el sol sin fotoprotección es completamente implanteable, por lo que ya sabes perfectamente lo que te va a tocar después de estos dos.

Exfoliación para prolongar el bronceado

Si alguna vez has pensado, oído o leído que la exfoliación es la culpable de llevarse o de robarte tu moreno, no es cierto. Es más, se trata de un hábito que, realizado dos o tres veces a la semana, te puede ayudar muchísimo a preservarlo. De hecho, por eso le estamos dedicando un apartado aparte. Recuerda: siempre después de la limpieza, de la mascarilla —si la usaras— y del tónico. Te explicamos por qué.

Elimina los filtros solares —a veces con la limpieza no es suficiente—, desobstruyendo los poros y oxigenando la piel.

—a veces con la limpieza no es suficiente—, desobstruyendo los poros y oxigenando la piel. Favorece la renovación celular al retirar las células muertas , haciendo que la textura se aprecie más fina, lisa y el bronceado más resplandeciente.

, haciendo que la textura se aprecie más fina, lisa y el bronceado más resplandeciente. Aumenta la permeabilidad facilitando la penetración de los activos . En este caso en cuestión, del ácido hialurónico.

. En este caso en cuestión, del ácido hialurónico. Evita que te pongas morena por partes. Al desechar esas células obsoletas, no permite que se formen parches más oscuros y consigue que el tono sea más uniforme.

Hidratación para prolongar el bronceado

Hay dos cosas que tienes que tener clarísimas: del mismo modo que la protección solar es la única vía posible para broncearte, el mantenimiento de tu bronceado dependerá directamente de tu rutina facial. Y es que, para prolongar tu moreno en el tiempo y en el espacio, tu piel ha de estar sana y convenientemente hidratada. Evitar que se deshidrate, por tanto, será la prioridad número uno.

Limpia y desmaquilla tu piel todas la mañanas y aplícate un tónico que la equilibre y la refresque. Repite el mismo proceso por la noche.

y aplícate un tónico que la equilibre y la refresque. Repite el mismo proceso por la noche. Lava tu rostro y dúchate con agua fría o tibia porque la caliente deshidrata más. Al secarte, utiliza la toalla a golpecitos y no arrastrando.

porque la caliente deshidrata más. Al secarte, utiliza la toalla a golpecitos y no arrastrando. Lo dicho, hidratar es la base de un bronceado duradero y en esto ya sabes perfectamente qué ingrediente es el rey. El ácido hialurónico es capaz de retener mil veces su peso en agua y penetrar en las capas superiores de la epidermis. Súmalo a todos los pasos de tu rutina —desde la limpieza hasta la crema— y, aparte de aportarle un boost de hidratación a tu piel, la estarás cargando de volumen, jugosidad y también de protección solar.

Las claves para mantener el moreno después del bronceado

Siempre que hayas estado tomando el sol o te haya estado pegando fuerte —no hace falta que te hayas quemado—, a continuación, recurre a un afetersun para cuerpo y otro específico para rostro. Lo cual nos recuerda algo, el aloe vera es otro ingrediente muy recomendable por su alto poder hidratante y regenerador.

Otro camino completamente diferente, aunque eficaz, sería mantener tu bronceado potenciándolo con un maquillaje a tu medida y sin necesidad de exposición. Para lo cual, por supuesto, también necesitarías hidratación.

La alimentación, clave para mantener el bronceado

Que la piel ha de cuidarse tanto por fuera como por dentro no es ningún misterio y, para lo que nos ocupa, beber mucha agua y comer mucha fruta y verdura son dos requisitos fundamentales.