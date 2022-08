Las tres claves para evitar las puntas abiertas y presumir de melena este verano

Seguro que todos los veranos se te presenta la misma problemática capilar: el sol, la sal y el cloro te dejan las puntas abiertas y empiezas a padecer el temido envejecimiento capilar. A pesar de haber apostado por los recogidos fáciles y rápidos con los que no pasar calor en verano, que además de ser frescos te protegen del sol, tu pelo ya no luce como antes y tus puntas están demasiado abiertas. Es evidente que vas a tener que tirar de las mejores mascarillas caseras para salvar tu melena, aunque no es la única clave para despedirte de las puntas abiertas y presumir de pelazo este verano.

Las que nos gusta lucir melena, ya sea más long o midi, tenemos que lidiar con el problema común de las famosas puntas abiertas. Lucir una melena bonita y saludable es el sueño de muchas de nosotras, pero las puntas abiertas siempre aparecen cuando menos lo esperamos, haciendo que el pelo parezca dañado, con apariencia apagada y poco cuidado.

Sobre todo en verano, cuando la exposición al sol, al cloro de las piscinas o al agua del mar influye en que nuestro cabello se estropee antes de lo habitual. De la mano de la peluquera María José Llata te contamos unos sencillos consejos para prevenir y eliminar nuestra pesadilla de puntas abiertas.

Sanear las puntas para evitar futuras roturas

Algo fundamental. Si hace mucho que no pasamos por la peluquería para cortarnos las puntas, podemos provocar que el pelo se acabe estropeando y sea necesario cortar por lo sano. "Pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano. Si no lo hacemos y no lo cuidamos, con el tiempo las puntas se estropean y se quiebran", afirma la experta.

Así que si acabas de regresar de vacaciones con estragos en tu melena, o si por el contrario las empiezas ahora, visita a tu peluquero y córtate unos centímetros. El resultado será instantáneo y tu pelo lucirá mucho más sano, presumiendo de melena lo que queda de verano y evitando tener que pegar un corte mayor en septiembre.

Usar protectores de calor para lucir un pelo natural

"Si tenemos las puntas abiertas deberíamos tratar con cuidado nuestro pelo. Nada de planchas, ni estirones y sí mucha protección recurriendo a un spray protector del calor para el secado y mucho acondicionador. Otra opción es añadir mascarillas para que el pelo esté suave y no se enrede fácilmente. En las puntas, aplica aceite capilar, serum o cremas para nutrir con intensidad", indica la peluquera.

Un consejo fácil de seguir al pie de la letra porque con el calor, ¿a quién le apetece tener que recurrir al secador o las planchas de pelo? ¡Luce tu pelo al natural y éste lo agradecerá!

Hidratar con aceite de coco

Los aceites capilares son altamente nutritivos e ideales para mantener las puntas hidratadas. Los expertos recomiendan sobre todo los aceites de coco y argán por su alto contenido en activos reparadores. El aceite de coco en particular, debido a su bajo peso molecular ya que contiene ácido láurico, consigue alcanzar las capas más profundas de la fibra capilar, de ahí su eficacia a la hora de reparar las puntas abiertas.

Tres sencillos consejos con los que acabaremos el verano con un pelo más sano, fuerte y bonito de lo que lo empezamos, diciendo bye bye a las puntas abiertas que muchas de nosotras tenemos y que son fáciles de eliminar y prevenir siguiendo esta máxima: sanear, proteger e hidratar.