Los cinco cortes de pelo más en tendencia del otoño 2021 que demuestran el triunfo de las melenas mini

Llega el otoño y con él nuestras ganas de cambiar de look (salvo para aquellas que no quieren renunciar por nada del mundo a sus melenas XXL). Atrevernos a experimentar con el color y atrevernos con un ginger peach o un illuminated brunette puede estar bien para empezar el otoño, pero ¿y si nos atrevemos con un corte de pelo? Ya hemos anunciado dos tendencias capilares que pisan súper fuerte este otoño 2021, el collarbone cut y el mullet, pero no son los únicos cortes de pelo que van a arrasar esta temporada.

Frente a las maxi melenas, cada vez más denostadas, este otoño 2021 los cortes de pelo vienen marcados por el triunfo de las melenas mini. Con el bob como base de la mayoría de cortes de pelo del otoño, los estilismos capilares de esta temporada juegan a dejar los hombros descubiertos para ofrecer un aspecto muy sofisticado a la vez que juvenil.

Si eres de las que adoran cambiar de look cuando inauguramos estación y no tiene miedo a las tijeras, tienes que conocer los cinco cortes de pelo más en tendencia del otoño 2021 y que suponen el triunfo de las melenas mini. ¿Preparada?

Cortes de pelo otoño 2021: el Collarbone cut

El collarbone cut es un corte de pelo que que sigue la forma clásica del bob (el corte de pelo bob siempre es la base de cualquier estilismo capilar en un cabello corto o en una media melena) y se presenta como un estilismo capilar perfecto para las personas que quieren cambiar de look y no se atreven a llevarlo corto (también es una opción ideal para dar forma a tu cabello cuando estás en proceso de dejarlo largo). Al igual que el long bob, el collarbone cut ayuda a enmarcar el rostro y se puede moldear según el rostro de cada persona

Cortes de pelo otoño 2021: el Mullet

El corte mullet es un estilo que juega con dos extensiones: más corto en la parte superior de la cabeza y los lados y más largo en la parte de atrás. Admite distintos tipos de flequillo y su aspecto varía de acuerdo a los largos. Partiendo de esa base, el corte de pelo mullet que arrasa este otoño presenta un aspecto mucho más pulido y sofisticado, reinventando el concepto inicial y revolucionando (otra vez) el universo capilar.

Cortes de pelo otoño 2021: el French bob

El corte de pelo french bob se ajusta a la zona del pómulo (ni más arriba ni más abajo), aportando al rostro una frescura y naturalidad que ayudan a la hora de restar años. En el caso del flequillo (si todavía no has apostado por llevarlo, ha llegado tu momento), éste ayuda a aportarle al corte de pelo ese je ne sais quoi que tienen nuestras vecinas francesas y que ahora les vamos a copiar para tener el look parisino con más glamour de todo el otoño.

Cortes de pelo otoño 2021: el Shag

El shag (o shaggy) es un corte de pelo muy desenfadado que triunfó en la década de los setenta y, como tantas otras tendencias, vuelve a estar en la cresta de la ola este otoño 2021. Se trata de un estilo capilar que se consigue con capas cortas y finas que aportan volumen al cabello, pero que también pueden ayudar a reducirlo. ¿Puede haber algo mejor en un corte de pelo que que consiga efectos contrarios para que lo podamos llevar todas las mujeres? Rotundamente, sí.

Cortes de pelo otoño 2021: el Carré

Se trata de un corte de pelo que aporta mucho volumen y movimiento, ideal para un tipo de cabello fino, pero esta vez en un rostro redondeado. Tiene la base de un bob, pero se trata de un corte de pelo carré. Al aspecto desenfadado de su melena hay que añadirle el flequillo desfilado que resalta la mirada y las facciones de un rostro redondo con forma de corazón.