Los cortes de pelo para cabello rizado con los que sacarle todo el partido a tus bucles este verano.

¿Cuántas veces has visto a la celebrity de turno con un corte de pelo irresistible y no te lo has hecho porque alguien te ha dicho que en un pelo rizado no iba a quedar bien? Si tu respuesta ha sido muchas, ha llegado el momento de que apuntes cómo cuidar el pelo rizado en verano, que te olvides de los peinados con trenzas más en tendencia del verano para mantener tus rizos a raya y que fiches por los mejores cortes de pelo para cabello rizado.

Da igual si te gustan los cortes de pelo a capas, si lo que buscas es la elegancia y sofisticación o si lo que prefieres es un corte de pelo con efecto rejuvenecedor para apostar por un cambio de look fresco y juvenil. Ha llegado el momento de que reivindiques tus bucles y apuestes por los mejores cortes de pelo rizado para este verano.

No tengas miedo de apostar por un siempre elegante bob o de marcarte un ultra rockero Morrison, es el momento de atreverte a presumir de rizos y con estos cortes de pelo lo tendrás bastante fácil este verano y serás la reina indiscutible del street style con estos looks capilares tan favorecedores.

Pelo rizado, descubre cómo es el tuyo antes de cortarlo

Hablar de pelo rizado es, automáticamente, pensar en melenas súper rizadas de estilo afro, pero no todos los cabellos son así. Antes de animarte con algunos de los cortes de pelo más en tendencia del verano, te recomendamos que descubras cómo es tu rizo y en base a eso apuestes por un estilo capilar u otro .

Pelo ondulado : los tirabuzones de este cabello tienen forma de S, son muy manejables y fáciles de trabajar. Para este tipo de pelo rizado se recomiendan cortes de pelo que añadan volumen para evitar que pierdan la forma y se aplasten, por ejemplo, un estilo midi es ideal y con un estilo messy.

: los tirabuzones de este cabello tienen forma de S, son muy manejables y fáciles de trabajar. Para este tipo de pelo rizado se recomiendan cortes de pelo que añadan volumen para evitar que pierdan la forma y se aplasten, por ejemplo, un estilo midi es ideal y con un estilo messy. Pelo rizado : este tipo de pelo rizado tiene la S más marcada y el tirabuzón muy definido, es un tipo de cabello que necesita un extra de hidratación. Si tienes este tipo de pelo rizado apuesta por cortes con capas estratégicamente colocadas, pero puedes llevar cualquier largo de melena sin problema.

: este tipo de pelo rizado tiene la S más marcada y el tirabuzón muy definido, es un tipo de cabello que necesita un extra de hidratación. Si tienes este tipo de pelo rizado apuesta por cortes con capas estratégicamente colocadas, pero puedes llevar cualquier largo de melena sin problema. Pelo afro: este cabello es más frágil y cambia la forma del rizo pasa de la S a la Z. Para este tipo de pelo rizado se recomiendan los extremos: un pixie muy corto o muy largo con un corte redondeado.

Cómo cuidar el pelo rizado para presumir de bucles en verano

Hidrata tus rizos con mascarilla y aceites : Si la mascarilla se convierte en la aliada perfecta de cualquier melena, en el pelo rizado cobra especial importancia. Aplícala un par de veces por semana y deja que haga sus efectos durante un largo periodo de tiempo. ¿Un truco? Aplícala un buen rato antes de lavarte el pelo y déjala reposar.

: Si la mascarilla se convierte en la aliada perfecta de cualquier melena, en el pelo rizado cobra especial importancia. Aplícala un par de veces por semana y deja que haga sus efectos durante un largo periodo de tiempo. ¿Un truco? Aplícala un buen rato antes de lavarte el pelo y déjala reposar. Presta atención a cómo lavas tu pelo : Olvídate de las puntas y centra todos tus esfuerzos en la raíz, que es la zona donde se genera toda la grasa capilar. Evita la brusquedad e intenta masajear el cuero cabelludo, estarás estimulando la zona y conseguirás que el pelo crezca con más fuerza y volumen. Recuerda no frotar el pelo entre sí para evitar que se rompa y se te abran las puntas. Aplica un champú sin sulfatos y siliconas que dañen tu fibra capilar.

: Olvídate de las puntas y centra todos tus esfuerzos en la raíz, que es la zona donde se genera toda la grasa capilar. Evita la brusquedad e intenta masajear el cuero cabelludo, estarás estimulando la zona y conseguirás que el pelo crezca con más fuerza y volumen. Recuerda no frotar el pelo entre sí para evitar que se rompa y se te abran las puntas. Aplica un champú sin sulfatos y siliconas que dañen tu fibra capilar. Apuesta por una doble hidratación : El cabello rizado tiene una estructura muy particular que hace que necesite una hidratación extra. Te has apuntado el truco de la mascarilla y has hecho del aceite capilar tu mejor amigo pero, no debes olvidar que la hidratación después del lavado es clave para lucir unos rizos bonitos y definidos.

: El cabello rizado tiene una estructura muy particular que hace que necesite una hidratación extra. Te has apuntado el truco de la mascarilla y has hecho del aceite capilar tu mejor amigo pero, no debes olvidar que la hidratación después del lavado es clave para lucir unos rizos bonitos y definidos. Recuerda definir tus rizos : Eso es importante que apliques productos con los que definir tus rizos y que tengan ese aspecto vivo con movimiento que tanto nos gusta ver en un pelo rizado. Una buena definición es la diferencia entre una melena bonita y otra de aspecto descuidado.

: Eso es importante que apliques productos con los que definir tus rizos y que tengan ese aspecto vivo con movimiento que tanto nos gusta ver en un pelo rizado. Una buena definición es la diferencia entre una melena bonita y otra de aspecto descuidado. Seca tu pelo bajo mínimos: Si has decido renunciar a las planchas en favor de tu melena rizada, quizás es el momento de plantearte abandonar el secador. Quizás no para siempre, pero evita su uso con frecuencia para no dañar tu pelo. Si no te queda más remedio que usarlo, utilízalo a una temperatura baja y en su mínima potencia

Los mejores cortes de pelo para cabellos rizados este verano

Ahora que ya dominas todas las técnicas para cuidar tu melena rizada este verano (y en cualquier estación) y que sabes cómo es tu tipo de cabello, es el momento de que conozcas los mejores cortes de pelo para cabellos rizados. Esos por los que apostar este verano y presumir de bucles porque, ya se sabe, la época estival es la mejor para apostar por una buena melena y rizada y tú, que la tienes de fabrica, vas a poder sacarle todo el partido con estos cortes de pelo para cabellos rizados.

Corte de pelo rizado: bob francés

Si quieres un corte de pelo romántico para tu pelo rizado ese es el bob francés, un tipo de corte bob que destaca por ser cortito por encima de la nuca, lucir mucho volumen y estar acompañado por flequillo recto. Es el corte de pelo con más estilo del mundo mundial y que nadie te diga que no puedes apostar por el por tener el cabello rizado.

Corte de pelo rizado: el shaggy

El corte shag o shaggy es una tendencia capilar que arrasó en los 70 y que este año se ha convertido en la preferida de las chicas con poco volumen, aunque ahora ha llegado el momento de que las melenas rizadas apuesten por ella. Se trata de un corte de pelo perfecto para dar volumen a los rizos a los lados del rostro y alrededor de la cabeza.

Corte de pelo rizado: el pixie curly hair

El pelo corto es una tendencia indiscutible este verano y, por supuesto, el pelo rizado puede llevar este tipo de corte de pelo. Con el corte pixie el pelo rizado puede jugar con volúmenes y capas, por ejemplo, dejando todo el volumen en la parte superior y llevando los lados más cortitos. El efecto maxi flequillo en un pelo rizado nos encanta.

Corte de pelo rizado: el Morrison

Este corte de pelo para melenas rizadas está inspirado en Jim Morrison, cantante de The Doors, y aporta un look rockero super extravagante y único. Es un corte de pelo que se consigue gracias a capas (que no tiene mucha diferencia de largo entre ellas) y que llegan hasta la clavícula.

Corte de pelo rizado: melena midi a una capa

Los cortes de pelo con una única capa no sólo exclusivos de las melenas lisas. Los rizos consiguen que este corte adquiera el volumen perfecto; para ello no olvides cortarlo a una capa porque en caso contrario el cabello adquirirá un volumen excesivo y tampoco hay necesidad (o sí, lo que más te mole).

Corte de pelo rizado: sí al flequillo

Mucha gente piensa que el flequillo no es apropiado para cabellos rizados. Esta afirmación es completamente errónea, hay muchísimas posibilidades de flequillos para este tipo de cabello. Tienes dos opciones a ala hora de apostar por un flequillo en un pelo rizado: o presentarlo en una versión lisa o apostar por dejarlo al natural. Nosotras somos partidarias de dejarlo al natural, pero para gustos, los colores.

Corte de pelo rizado: long pixie

En su versión extra larga (es casi un bob francés). Este look combina mejor con bucles grandes que con rizos cerrados. Para conseguir este acabado, aplica el spray que le dé más definición a tus rizos y con el que conseguir un súper lookazo de verano.