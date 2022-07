A pesar de que TikTok nos parezca una red social reservada para el público más joven, debemos reconocer que en esta red social hemos hecho unos descubrimientos que nos tienen completamente in love. En TikTok descubrimos cómo aclarar el pelo de forma natural y aprendimos los mejores trucos para que las mechas rubias no se pongan verdes. Aunque no es lo único.

Como una especie de santo grial de los productos de belleza, TikTok se ha convertido en la red social en la que las expertas en belleza vuelcan todos sus conocimientos acerca de los mejores productos.

Ahora, después de haber analizado los distintos vídeos y recomendaciones, os presentamos los diez mejores productos beauty de TikTok que de verdad funcionan. Porque eso es clave, ¿de qué nos sirve que un producto se vuelva viral en TikTok si luego no cumple con lo esperado? Si tienes ganas de saber cuáles son los mejores productos de belleza de TikTok y estás deseando saber si funciona, sigue leyendo y prepara tu lista de deseos.

1. Peeling Solution de The Ordinary

Es de uno de los exfoliantes con más concentración de ácidos que puedes encontrar en el mercado. Es bastante similar al que usan los expertos dermatólogos, así que no te vuelvas loca usándolo y sigue las recomendaciones. El producto se hizo viral en TikTok, pero no querrás que también lo haga tu rostro.

Tiene un precio de 8,30 euros.

2. La mascarilla de Caudalie

La mascarilla Masque Instant Détox de Caudalie es otro producto que ha conquistado a TikTok y también a nosotras por sus maravillosos resultados. Se trata de una mascarilla purificante que absorbe el aceite de los poros, haciendo visible exactamente en qué zonas de tu rostro se acumula más grasa y así mantener a raya los terribles y odiosos brillos.

Tiene un precio de 19,70 euros.

3. El colorete líquido de Rare Beauty

El famosos colorete colorete líquido de The Rare Beauty se hizo viral en TikTok tras su lanzamiento y tenemos claros todos los motivos. Se presenta en una gama de colores muy favorecedores, se funde perfectamente con la piel y su efecto súper natural dura todo el día. Es como si tus mejillas se hubiesen sonrosado por el efecto del sol o por su propio rubor natural. No apliques demasiado producto, que cunde mucho.

Tiene un precio de 21,99 euros.

4. El roll-on que absorbe aceite de Revlon

El Rodillo Facial Absorbedor de Brillo de Revlon es una joya descubierta en TikTok para aquella que sufrimos los odiosos brillos en el rostro y ya no sabemos cómo eliminarlos. Este producto viral funciona, como su propio nombre indica, absorbiendo los excesos de aceite del rostro. Una pasada y listo. Ideal para llevarlo siempre contigo en el bolso. Es importante que lo laves después de usarlo pra que siga con su correcto funcionamiento.

Tiene un precio de 11,45 euros.

5. El corrector verde de Dr. Jart+

Perfecta para cubrir rojeces y unificar el tono, esta crema correctora que se ha hecho viral en TikTok tiene la textura ligera de una crema, por lo que aplicarla es bastante gustoso. Puedes usarla sin necesidad de tener aplicar maquillaje después porque se adapta a todos los tonos de piel y, además, tiene SPF 30. Aunque lo malo de este producto es que se ha hecho tan viral, que es muy difícil hacerse con él.

Tiene un precio de 44,99 euros.

6. Exfoliante líquido Skin Perfecting 2% BHA de Paula's Choice

Los vídeos sobre el antes y el después de utilizarlo en TikTok bien le valen a este producto ser un must en nuestro neceser. Este producto contiene varios betahidroxiácidos (sobre todo ácido salicílico) que ayudan de manera muy efectiva a limpiar y minimizar los poros, eliminar células muertas y calmar las pieles grasas con tendencia acneica.

Tiene un precio de 15 euros en Amazon.

7. Maybelline Sky High máscara de pestañas

Esta máscara de pestañas se volvió tan viral en TikTol, que durante un tiempo hacerse con una era misión imposible. Consigue un volumen extremo y unas pestañas infinitas aplicando varias capas de este producto y presume de ojazos.

Tiene un precio de 8,03 euros.

8. La base de maquillaje en polvo Freshwear 24h de L'Oréal

Hace tiempo que este tipo de formato parece haber quedado ecplipsado por otros que se adaptan mejor a nuestras necesidades, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen y algo tendrá este producto súper viral de TikTok. Sus resultados han conquistado a las tikttokers, ya que tapa imperfecciones y mejora el aspecto de la piel en general sin crear un efecto máscara.

Tiene un precio de 9,99 euros.

9. Mascarilla capilar Nº3 de Olaplex

El paso número 3 de la conocidísima firma Olaplex se trata de una mascarilla reparadora y fortalecedora que arrasa entre los productos de su gama como si fuera mágica. Se trata del paso final el tratamiento Olaplex y las tiktokers se lo llevan a casa para alargar el efecto del tratamiento aplicado en peluquería. Repara el cabello desde las raíces hasta las puntas y deja la melena súper suave.

Tiene un precio de 22,99 euros.

10. El corrector multiusos de Maybelline

Se trata de uno de los productos más virales de TikTok, aunque tu mejor amiga ya llevase usando este corrector de Maybelline desde hace siglos y tú ya hubieses oído hablar del borrador mágico con el que eliminar las ojeras de una sola pasada. Además, las expertas han llegado a utilizar este producto para hacerse el contouring, la técnica de maquillaje que se hizo viral mucho antes de que TikTok existiese.

Tiene un precio de 8,54 euros.