El producto milagro para ocultar las canas que se cuela en las estanterías de Mercadona

Todo lo que llega a las estanterías de Mercadona termina haciéndose viral. Ya ha ocurrido con productos como el perfilador y el labial que arrasa en TikTok o con el famosísimo sérum de tomates de Extremadura. Ahora, en plena primavera y empezando a presumir de melena, hay un nuevo producto milagro para ocultar las canas recién llegado a Mercadona que ha desatado la locura.

Las canas son cabellos que han perdido su pigmento natural, lo que les da un aspecto gris o blanco que a nadie nos gusta, ya que da un aspecto de envejecimiento. Nuestro cabello contiene células llamadas melanocitos que producen melanina, la cual es responsable del color de nuestro pelo. A medida que vamos envejeciendo, los melanocitos pueden dejar de producir melanina, y esto hace que nuestros cabellos pierdan su color y se vuelvan grises o blancos. Las canas pueden aparecer en cualquier momento después de la pubertad, pero son más comunes verlas a medida que envejecemos.

Si eres de las personas a las que no le gusta lucir esta clase de cabellos desteñidos por el tiempo, no desesperes. En Mercadona pueden encontrar la solución perfecta para ti, a un precio competitivo y lo mejor de todo es que no necesitarás ningún tinte y de esta manera podrás evitar estropear tu pelo y aún así cubrir las canas.

La mayoría de los tintes para el pelo contienen productos químicos que suelen dañar la nuestro cabello y causar sequedad, debilidad, rotura y pérdida de brillo.

Algunos de los efectos perjudiciales que los tintes ocasionan en el cabello son:

Daño a la cutícula Pérdida de humedad. Rotura del cabello. Pérdida de brillo.

Rápido, efectivo y solución de última hora, el producto para ocultar canas que se cuela en las estanterías de Mercadona no es otro que el retoca raíces instantáneo de L’Oréal Magic Retouch.

¿Cómo aplicar el producto para ocultar las canas?

Su aplicación no puede ser más sencilla. Lo primero que tendremos que hacer será agitar el spray y manteniendo el spray de manera vertical, deberemos rociarlo en nuestro cabello a una distancia aproximada de unos 13 cm qué separación. Cuando hayan pasado unos minutos y veamos que ya está seco el producto ya estará listo.

Este verano lleva Magic Retouch siempre contigo y... ¡lista en tres segundos! pic.twitter.com/RqkRKH2thh — L'Oréal Paris España (@lorealparis_es) July 17, 2020

No es un producto que elimine las canas de forma permanente, pero sí es algo que nos pueda ayudar puntualmente a deshacernos de esas canas tan molestas que pueden estropear nuestro cabello a la hora de hacer algún plan. No solamente es un producto que nos ayudará a lucir un cabello perfecto momentáneamente, sino que además te podrás ahorrar el tinte y estropearte el cabello, a un precio de 6,40 €.