Horóscopo semanal de Acuario (17 - 23 de junio)

Tienes muchas incógnitas por lo que vendrá y lo que será de tu vida en los próximos meses. Interrogantes que te harán dormir poco, pero piensas demasiado las cosas Acuario y sabes que esto no te viene bien, date un respiro. Al igual que ayudas a tus personas más cercanas cuando tienen algún que otro problemilla, es hora de saber pedir ayuda cuando tú lo necesitas.

No le des tantas vueltas a tus decisiones, tienes que ser más firme y creer más de ti. Si las cosas no salen como tu esperabas o directamente no salen, no te preocupes. Si crees en lo que haces, los demás también lo harán, y si no, pasa de comentarios negativos por esta semana. Rodéate de la gente que te apoye.