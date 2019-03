Horóscopo semanal de Aries, especial primavera 2019

Eres hijo de la primavera, Aries, y esta se presenta cargada de nuevas emociones y descubrimientos para ti, dos conceptos que podrían converger en la llegada de alguien nuevo y emocionante a tu vida. Tendrás la oportunidad de desarrollar y ampliar tus perspectivas e ideas gracias a la influencia de Júpiter, que traerá consigo un viaje perfecto que podría aportarte mucho a nivel de crecimiento personal. En tus relaciones personales tienes sobre la mesa nuevas cartas para jugar. No tengas miedo de ir all in porque, esta vez, tienes todas las de ganar.

Mientras marzo es un mes ideal para hacer algo de introspección, abril será un mes de aventuras y vivencias pasionales. No debes dejar que la diversión se lleve lo mejor de ti y dejes a un lado tu trabajo, organízate de forma que siempre puedas disponer de un par de horas al día para continuar tus proyectos. Irradias positividad y recibes mucha energía positiva de alguien a quien le encantas y que no deja de pensar en ti. Disfruta tu primavera a lo grande y no tengas miedo a dejar relucir tu lado más irreverente, porque tendrás alguien con quien compartir esos momentos. Prepárate para el verano, que podría traer consigo planes con una persona muy especial para ti.

Un consejo para esta primavera

Desmaquillarse es tan importante como maquillarse. Esta primavera, date un capricho cosmético y hazte con una nueva rutina de belleza que cuide tu piel tras el maquillaje. No olvides llevar algo que inspire cariño en tu bolso o cartera, porque su energía te ayudará a afrontar el día a día en el trabajo.

Tu signo afín de esta primavera

Escorpio