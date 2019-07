Horóscopo semanal de Cáncer (29 de julio - 4 de agosto)

Parece que cuando todo va mal no puede ir peor, pero a veces es así. No te desanimes, el día 1 de agosto la Luna Nueva te ayudará, te proporcionará confianza y calma que es lo que más necesitas en este momento.

No puedes tener siempre la razón Cáncer. Debes saber que a veces es importante también ceder y más aún cuando sabes perfectamente que no llevas las de ganar. No pasa nada por equivocarte, son tus amigos, te conocen mejor que nadie y saben lo tozudo que eres pero debes ser algo más flexible.

Un consejo: Haz limpieza en casa y tira todas esas cosas que ya no utilices.