Horóscopo semanal de Cáncer (17 - 23 de junio)

¿Todo listo Cáncer?, este sábado llega tu momento. Celébralo por todo lo alto. El lunes la Luna llena estará en Sagitario y esto te hará ver como todos tus esfuerzos tienen recompensa. Te darás cuenta de todo lo que has ido haciendo este tiempo, lo cual te servirá para creer más en ti. Tu bien sabes todo lo que has sufrido, pero gracias a todo lo vivido eres quién eres a día de hoy.

Deshazte de todo lo negativo esta semana ya que no te viene nada bien. Aléjate de la gente tóxica que te rodea. No te merecen ni te vienen bien. Cuida tu salud, Cáncer, sabes que llevas un tiempo descuidándola y eso no te hace bien. Sal a caminar, tu salud, tanto física como mental, te lo agradecerán.