Horóscopo semanal de Capricornio (14 - 20 enero)

Esta semana, por muchas tareas y proyectos en los que estés centrando tu atención, tendrás el ímpetu y la energía para sobreponerte a todo y conseguir lo que te propongas. Lo peor es que puedes sentir que el cansancio te invade en ciertos momentos, pero no será nada que una pequeña sesión de relax y descanso en casa no pueda arreglar. La influencia del Sol te ayudará a ajustar y planificar mejor tus finanzas, y lo que organices este fin de semana te ayudará sobremanera el resto del año. En tu vida amorosa, no tengas miedo a demostrar tu verdadero yo y a mostrarte en cuerpo y alma a otra persona. El romance que deseas requiere esfuerzo, cariño y dedicación.

Un consejo: Hazte una tabla o nota con recordatorios con tus tareas y eventos más importantes de la semana porque es muy probable que algo se te escape.

Tu signo afín de la semana: Libra, Aries.