Horóscopo semanal de Capricornio, especial 2019 (31 diciembre - 6 enero)

Vas a ser la fuerza que mueva tu vida este año, Capricornio, porque tu tenacidad y determinación alcanzarán cuotas nunca antes vistas. Saturno, tu planeta, va a estar contigo durante todo el año y te dará la fuerza que necesitas para anteponerte y sobreponerte a todo y a todos. Tu positividad será contagiosa y, si sigues tus instintos, sufrirás algunos cambios que te traerán nuevas oportunidades y perspectivas en tu vida.

Amor: Vas a plantearte tomar un rumbo totalmente diferente en tu vida amorosa y, aunque a veces los cambios son buenos, debes pensar con cuidado si la decisión que estás a punto de tomar es la correcta. Si no tienes pareja, a mitad de año alguien muy distinto a ti entrará en tu vida y sentirás un gran magnetismo hacia esa persona. 2019 guarda grandes momentos de pasión para ti.

Trabajo: Vas a estar muy intuitiva en el ámbito laboral y esto hará que tengas la llave necesaria para abrir las puertas que te traerán tu trabajo soñado. Tu economía va a reactivarse y volverás a un estado de bonanza económica que hacía tiempo que no experimentabas. Un golpe de suerte a final de año aumentará tus ahorros y podrás permitirme algún capricho que llevabas tiempo queriendo.

Un consejo: No tengas miedo a cambiar aquello de tu vida que no te guste. Te mereces ser feliz y tienes derecho a mirar por tus intereses cuando no te sientas bien con los demás.

Tu mejor mes: Noviembre