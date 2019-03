Horóscopo semanal de Capricornio (25 - 31 marzo)

No dejas de trabajar y eso hace mella en tu salud. Es importante que tomes descansos de vez en cuando, algo que no sólo agradecerá tu psique, sino también tu familia y amigos más allegados. No hay forma de organizar planes contigo porque siempre priotizas tu trabajo por encima de todo. Aunque no es una actitud tóxica, sí que sería preferible que te parases a pensar si tanto esfuerzo realmente es bueno para ti. Quizás sea el momento de tomar un pequeño descanso y re-evaluar tu relación con tu mundo laboral.

La familia es lo más importante y, muy pronto, uno de los miembros que más ternura te despierta te pondrá en una tesitura complicada. Aunque no entiendas la situación por completo, recuerda que, para esta persona, tu apoyo y aprobación es sumamente importante. Procura dejar a un lado tu ego y tus prejuicios e intenta que no reciba más que amor y cariño por tu parte.

Un consejo: No te fíes de todo lo que te cuentan esta semana. Alguien que consideras de confianza podría estar intentando meterte en un lío del que será difícil salir.

Tu signo afín de la semana: Leo, Acuario