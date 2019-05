Horóscopo semanal de Escropio (20 - 26 de mayo)

No te desanimes ni permitas que nadie te diga que es imposible. Cuando te centras en algo, esa energía fluye hacia tus objetivo y te los acerca, nada que se ponga en tu camino debe hacerte flaquear. No desesperes si todo no sale a tu gusto, es normal que las cosas no sean perfectas o tal y como quieres, no es necesario que te obsesiones, pero no dejes de intentar nunca ser quien realmente quieres.

Pueden surgir conflictos esta semana que sabrás solucionarlos, no permitas que perturben tu bienestar.

Un consejo: la vida no es solo trabajo, debes dedicar más tiempo al ocio.