Horóscopo semanal de Géminis (15 - 21 abril)

No dejes que la negatividad nuble tus planes de esta semana, Géminis, y mira hacia delante con determinación. Todo va mejor de lo que piensas, pero si te entregas a tus pensamientos y obsesiones más oscuras, tú serás tu propio saboteador. Si realmente ese problema al que tantas vueltas estás dando existe y obstaculiza tus metas, actúa ya y pon remedio antes de que sea demasiado tarde. No tiene sentido quedarse de brazos cruzados sólo para que, cuando pase definitivamente, puedas demostrar que tenías razón. Hay cosas más importantes que el orgullo y debes hacerlo no sólo por ti, sino por todos aquellos que están entusiasmados por hacer planes contigo y están viendo que es posible que al final todo se tuerza. En tu trabajo las cosas están empezando a ponerse algo difíciles y sabes que se avecinan unos meses en los que tus tareas requerirán un enorme esfuerzo, pero eso no te amedrenta y sabes que, si te lo propones, nadie da el callo como tú lo haces.

Un consejo: No presiones más de la cuenta a ese familiar que está pasando por un mal momento. Si no vas a brindarle el apoyo que necesita, es mejor que lo dejes pasar.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Libra.