Horóscopo semanal de Géminis (27 de mayo - 2 de junio)

Buenos momentos acercan, especialmente en el ámbito amoroso. No debes inquietarte si algo no te sale como quieres de forma inmediata, eres responsable y capaz de sacarte las castañas del fuego sin necesidad de agobiarte demasiado, te vas a dar cuenta que aunque es una virtud, el ser perfeccionista puede convertirse en un rasgo frustrante.

Si crees que es el momento de abrir una puerta nueva de lleno en el amor, hazlo. No dudes en tomar las decisiones que te dictan tus ganas. Por otra parte, puede ser que duela ver a esa persona que tanto significó para ti, riendo al lado de alguien que no eres tú, pero ya decidiste que esos asuntos no serían más tuyos y diste un paso hacia delante para desdibujar esa etapa.

Un consejo: sigue tu camino y no te compares con nadie, cada uno/a actúa conforme a sus circunstancias.