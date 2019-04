Horóscopo semanal de Leo (15 - 21 abril)

Sabes que sarna con gusto no pica, Leo, y esta semana no habrá día en el que no arrastres cansancio. Vas a darlo todo por ti y por los tuyos y sabes que merece la pena por lo que, en el fondo, no te pesa lo más mínimo. Se avecinan unos días completísimos de planes y fiesta con tus seres más queridos y cercanos y no vas a dejar pasar la más mínima oportunidad aunque tu cuerpo te pida descanso. Has tenido unos problemillas en tu puesto de trabajo, pero has sabido tener el tacto y la reacción necesarias para solucionarlo antes de que vaya a más. En la vida de pareja, nuevos acontecimientos te han hecho ver el amor y el cariño desde una nueva perspectiva, causándote algo de confusión e incomodidad. No tomes ninguna decisión apresurada al respecto y espera a que se vaya asentando la situación para decidir.

Un consejo: No desperdicies recursos esta semana.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Escorpio.