Horóscopo semanal de Leo (20 - 26 de abril)

Leo, debido a la personalidad que tienes, piensas que no puedes permitirte momentos de bajón, pero eso no es así. Todo el mundo tiene derecho a ratos en los que ni él mismo se soporta y tú estás inmerso en uno de ellos. Esto se debe en parte a que eres una persona muy exigente y en el trabajo no te están saliendo las cosas como tu deseas.

En el amor, te preocupa mucho malgastar tu tiempo en alguien que, quizás no lo merece del todo. Pero eso no puedes llegar a saberlo hasta que no te dejas llevar y te equivocas. Por eso, adelante, es de sabios equivocarse.

Un consejo: déjate llevar y deja de adelantarte a todo lo que aún no ha ocurrido.