Horóscopo semanal de Libra (3 - 9 diciembre)

No dejes que los celos o las envidias estropeen eso que te ha costado tanto construir y establece un diálogo profundo con esa persona en cuestión. Exprésate, habla de tus sentimientos claramente y no tengas miedo a decir lo que sientes por muy vulnerable que creas que te hace parecer. La Luna Nueva te otorga el poder más absoluto para hacerte sentir más motivado, aprovecha su influencia para poner tus pensamientos en orden y librarte de todas las energías negativas que te frenan. Es muy probable que durante la semana recibas una oferta bastante suculenta, pero reflexiona sobre si te es más rentable a largo plazo que lo que tienes en este momento. Puede que, por llamativa que sea, no sea lo mejor para la vida que quieres llevar.

Un consejo: Regálate una sesión de spa o masaje o atrévete con una sesión de reiki para mitad de semana y así dar la bienvenida a la Luna Nueva con energías y espíritu renovados.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Tauro.