Horóscopo semanal de Piscis (15 - 21 abril)

Te encuentras a ti misma deseando algo que nunca pensabas que querías. Quizás sea el indicador definitivo de que necesitas replantearte algunos ámbitos de tu vida y redirigirlos hacia allá donde realmente quieres llegar, en lugar de donde piensas que debes llegar por los consejos de los demás. Al final, las llaves de tu destino solo las tienes tú, y tú y nadie más debes decidir hacia dónde diriges tus pasos. Tu ámbito social está un tanto de capa caída, pero tu vida amorosa está por las nubes y te deja a ti flotando también. No dejes que la infatuación te ciegue por completo e intenta mantener un pie en la tierra para no perder de vista aquello que está pasando a tu alrededor. El paso de Venus por tu signo te otorga estabilidad amorosa y muy buenas vivencias con aquellos que más amas. No temas porque, si sabes mantenerla, esta relación durará para siempre.

Un consejo: Ten cuidado con los caprichos que te concedes esta semana.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Leo.