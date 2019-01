Horóscopo semanal de Piscis (21 - 27 enero)

Esta semana vas a disfrutar de unos días tranquilos y silenciosos para que recargues las pilas a tope. Esta fase podría durar varias semanas y representará el momento perfecto para que te libres de todo aquello que no te hace bien o que ya no te sirve, tanto física como espiritual y emocionalmente. Quizás te veas con menos ganas de socializar y salir y prefieras canalizar tu energía en otros aspectos por ahora. No te aísles por completo. La influencia de Marte te hará querer sacar partido de tu situación y puedes hacerlo vendiendo algunas de esas cosas de las que te vas a deshacer. Aprovecha el momento para re-organizar algunos espacios y dar un toque minimalista a tu hogar que active tu lado más creativo.

Un consejo: Desconecta un rato este fin de semana. Disfruta de un día en tranquilidad en casa sin utilizar ningún dispositivo o sal a la naturaleza con tu familia o amigos.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Libra