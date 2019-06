Horóscopo semanal de Piscis ( 3 - 9 de junio)

Los desengaños llegan a hacer que te plantees si eres demasiado ingenuo/a, pero la realidad es que esa capacidad tuya de confiar, muchos la desearían. Que no seas una persona escéptica en cuanto a los sentimientos de las personas no significa que debas empezar a desconfiar de todo el mundo, porque te defraudarás, no eres así.

Es momento de invertir en ti, en casa, en cambiar algunas cosas que no te gustan y sustituirlas por otras nuevas. Si no quieres gastar en exceso, podrían probar con restaurar algún mueble al que le tengas especial cariño. Funciona, seguro que sí.

Un consejo:que no te desmotive el comportamiento ajeno, tú eres tú, y no te hace falta más.