Horóscopo semanal de Sagitario (15 - 21 abril)

Dos grandes fuerzas retrógradas te influencian esta semana, y su conjunción con la Luna Llena y Venus en Piscis no te hace ningún bien. Júpiter y Ceres en retrógrado te llenan de sensualidad, pero también te despojan de una gran cantidad de energía vital, dejándote casi sin optimismo para afrontar la semana. Este cóctel molotov planetario puede enviarte influencias negativas que te hagan sentir algunas emociones no deseadas esta semana, algo que se sumará al cansancio y al ajetreo propio de las fechas, y es muy posible que no te encuentres de buen humor en la segunda mitad de la semana. No debes pagar tus frustraciones con aquellos a quien más quieres, porque podrías pasarlo aún peor en la segunda mitad del mes. Para contrarrestar la situación, céntrate en hacer aquello que más disfrutas sin importar nada más y en hacer algunos planes divertidos que te hagan ilusión con tus amistades más cercanas. En casa vas a vivir algunos días un tanto complicados pero, como siempre, sabrás como manejar la situación para que no vaya a más. En tu vida amorosa algo está cambiando y el paradigma está viéndose afectado. Ten cuidado con el fin de semana porque un acontecimiento que nunca te imaginabas que pasaría podría provocar que vieras a tu pareja o tu interés amoroso con otros ojos.

Un consejo: ¿Planes esta semana? Prioriza la comodidad.

Tu signo afín de la semana: Piscis, Leo.