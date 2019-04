Horóscopo semanal de Sagitario (8 - 14 abril)

Sientes una intensa emoción, Sagitario, y no es para menos pues sabes que se aproxima un momento muy esperado para ti. Llevas tiempo queriendo planearlo y por fin lo tienes más o menos claro. Ya solo queda ultimar detalles y esperar para vivir momentos de auténtica magia. Eres un explorador nato y no te cansas de aprender cosas nuevas y descubrir nuevos sentimientos y sensaciones y esa característica tuya te hace ser quien eres, alguien del que todos quieren ser amigos. Desprendes una energía enormemente positiva y todos quieren contagiarse de ella. Vigila quién se te acerca, porque las envidias proliferan en tu círculo más cercano, y eres demasiado inocente para esperar algo malo de esa persona. No te preocupes de todos modos, porque no te causarán gran daño y no echarán por tierra el gran mes que se avecina para ti. ¡Disfruta mucho!

Un consejo: Busca algo más de tiempo para dedicar a esa persona que tanto añora pasar buenos momentos contigo. No te arrepentirás.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Capricornio.