Horóscopo semanal de Sagitario (8 - 14 de julio)

Es momento para poner todo en orden Sagitario. Los proyectos que has empezado van en buena dirección así que ha llegado la hora de que empieces a traquilizarte y dejes atrás todas esas inseguridades que te acompañaban. No dejes que ningún fantasma del pasado te haga caer otra vez en cosas que no existen.

Este fin de semana vas a estar imparable así que prepárate para darlo todo. Con ese carisma que tienes pondrás a todo el mundo de tu parte y conseguirás todo lo que te propongas. Aprovecha esto y convence a algún amigo para hacer un plan loco que lleves tiempo queriendo hacer.

Un consejo: Eres un experto en gastar dinero. Intenta ahorrar algo para esas vacaciones que vienen en camino.