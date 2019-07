Horóscopo semanal de Sagitario (22 - 28 de julio)

Has tenido unos días un poco extraños, unas semanas un poco raras. Pero no te preocupes, estás empezando a ver la luz. Sabes lo que hay en tu vida que te sobra y sabes que es el momento perfecto para cambiarlo. Has aprendido mucho de tus experiencias pasadas y ahora vas a empezar a ponerlas en práctica.

La gente no suele confiar en ti pero todos tus esfuerzos te han situado donde estás. Has llegado muy lejos Sagitario, y sabes que estás muy cualificado para afrontar cualquier reto profesional que se te ponga en el camino.

Un consejo: planea un viaje con tus amigos, os merecéis unas mini vacaciones.