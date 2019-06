Horóscopo semanal de Sagitario (17 - 23 de junio)

Tu felicidad no depende de nadie, querido Sagitario. Y ya es hora que aprendas la lección. No puedes poner tus sentimientos en manos de otra persona. La soledad te da miedo, pero sabes que en ciertas ocasiones puede ser tu mejor aliado.

Es momento para poner en orden tu vida. Reevalúa tu circulo social y sobre todo tu vida. Aparta de tu vida las personas negativas ya que no son lo que buscas. No hagas caso de los comentarios que no te aportan nada.