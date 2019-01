Horóscopo semanal de Tauro (28 enero - 3 febrero)

No vayas contracorriente, Tauro, y adáptate a los cambios que te lanza la vida porque algunos de ellos van a ser muy positivos para ti y te van a ayudar a cambiar de aires, algo que vienes necesitando desde hace tiempo. Eres una persona muy determinada y, cuando tienes algo en mente, no paras hasta conseguirlo. Si no dejas decaer ese ímpetu esta semana no habrá nada que se te resista. En los próximos días podrías recibir una muy grata sorpresa o podrás disfrutar de algo que llevabas esperando mucho tiempo.

Un consejo: No tengas miedo a compartir tus ideas, son mucho mejores de lo que piensas. Ten confianza.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Leo