Horóscopo semanal de Virgo (5 - 11 de agosto)

Llevas acumulando cansancio desde varías semanas atrás. Además, a esta situación se le añade que alguien de tu alrededor no ha sabido reaccionar como tú esperabas ante un contratiempo. No desesperes. Estás agotado y cuando consigas estar totalmente relajado y descansado verás que no era para tanto.

Siempre caes Virgo. Te preocupas por cosas por las que no vale la pena preocuparse. Evidentemente todo el mundo tiene problemas en su día a día, pero debes aprender a no agobiarte tan fácilmente por cualquier percance que te surja.

Un consejo: Aprovecha el fin de semana para descansar. Quédate en casa y relájate viendo tu serie favorita.