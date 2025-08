Calendario lunar de agosto 2025: Influencia de la Luna en los signos del zodiaco con dos cuartos crecientes para empezar y cerrar el mes

Agosto llega cargado de movimiento celeste y, como no podía ser de otro modo, la Luna se convierte en nuestra gran guía emocional para atravesar el mes con sabiduría, intuición y coraje. Este mes contamos con cinco fases lunares bien marcadas que funcionan como estaciones dentro del viaje interno de los signos del zodiaco. Empezamos el 1 de agosto con un cuarto creciente en Escorpio, potente, visceral, un tanto incómodo pero absolutamente transformador. Le sigue una Luna llena el 9 de agosto que promete revelaciones importantes, un cuarto menguante el día 16 que nos invita a soltar viejas cargas, una Luna nueva muy especial el 23 que inaugura un nuevo ciclo con la entrada del Sol en Virgo y, por último, cerramos el mes el 31 con otro cuarto creciente, esta vez en Sagitario, para lanzarnos hacia septiembre con más visión y confianza.

Las fases lunares no son solo un calendario poético que decora nuestras noches. Son momentos clave para sembrar intenciones, tomar decisiones, soltar lo que ya no sirve y recuperar energía. Cada una activa una parte diferente de nuestra psique y nos conecta con aspectos concretos de nuestra vida diaria. Agosto es un mes con una luna llena poderosa que iluminará tensiones, una luna nueva ideal para reordenar prioridades y dos cuartos crecientes que nos empujan a actuar con claridad. Es tiempo de preguntarnos qué queremos hacer con lo que sentimos, porque el cielo nos está pidiendo coherencia entre el corazón y la acción.

Con Venus avanzando por Cáncer buena parte del mes y el Sol despidiéndose de Leo para dar paso a Virgo, agosto combina pasión emocional, necesidad de ternura y deseo de orden. Los signos de agua y tierra se sienten cómodos en estas aguas cálidas y prácticas, mientras que los de fuego y aire tendrán que aprender a mirar más hacia dentro. Cada signo vivirá este mes lunar de forma única, así que aquí tienes una guía completa para navegar agosto según el zodiaco. Recomendación de esta astróloga: ten a mano una libreta para anotar lo que sientes en cada fase. La Luna tiene mucho que contarte.

Todas las fases lunares de agosto de 2025

1 de agosto : Cuarto creciente en Escorpio. Emociones profundas, intensidad emocional, necesidad de transformación.

: Cuarto creciente en Escorpio. Emociones profundas, intensidad emocional, necesidad de transformación. 9 de agosto : Luna llena en Acuario. Revelaciones sobre vínculos sociales, visión del futuro y libertad personal.

: Luna llena en Acuario. Revelaciones sobre vínculos sociales, visión del futuro y libertad personal. 16 de agosto : Cuarto menguante en Tauro. Tiempo de soltar apegos, cuidar el cuerpo y simplificar.

: Cuarto menguante en Tauro. Tiempo de soltar apegos, cuidar el cuerpo y simplificar. 23 de agosto : Luna nueva en Leo. Inicio de nuevos deseos, confianza personal, protagonismo y creatividad.

: Luna nueva en Leo. Inicio de nuevos deseos, confianza personal, protagonismo y creatividad. 31 de agosto: Cuarto creciente en Sagitario. Expansión, aprendizaje y toma de decisiones valientes.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Aries

El cuarto creciente del día 1 activa tu intensidad emocional. Empiezas el mes con fuerza interna, con ganas de cortar con todo lo que no te deja avanzar. La luna llena del 9 puede traer a la superficie tensiones con amigos o dentro de algún proyecto colectivo. No explotes, exprésate. El cuarto menguante del 16 es ideal para poner fin a una rutina que ya no te sirve o a una actitud que está minando tu energía. La luna nueva del 23 será tu oportunidad para rediseñar tu día a día con orden, propósito y disciplina. Y el último cuarto creciente, el día 31, te pide que te abras al aprendizaje y a nuevas ideas, aunque eso implique salir de tu zona de confort.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Tauro

Este mes lunar te invita a mirar con más profundidad tus relaciones íntimas y tus metas a largo plazo. El cuarto creciente del día 1 puede ser un poco movido en tu vida de pareja o con socios, pero necesario para despertar. La luna llena del 9 ilumina tu vocación, puedes tener un momento de claridad respecto a tu camino profesional. El cuarto menguante del 16 te sugiere dejar atrás una forma de pensar o una creencia que ya no encaja contigo. El 23, la luna nueva te invita a volver a creer en el amor y la creatividad, así que anímate a empezar algo que te emocione. Cierra agosto con el cuarto creciente del 31 sembrando nuevas formas de sostenerte material y emocionalmente.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Géminis

Agosto te sacude, pero también te eleva. El cuarto creciente del 1 te pide revisar tu estilo de vida y comprometerte con un cambio saludable. La luna llena del 9 puede marcar un antes y un después en tu manera de ver el mundo: ideal para emprender un estudio, un viaje o una conversación transformadora. El cuarto menguante del 16 pide descanso mental y físico. Aprovecha para meditar o simplemente desconectar de redes y pantallas. El día 23, la luna nueva te anima a sembrar intenciones familiares o relacionadas con el hogar. Cierra el mes con el cuarto creciente del 31 desde el corazón, si alguien te interesa, da el paso.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Cáncer

Con Venus en tu signo, este mes estás especialmente magnético y sensible. La luna del día 1 activa tus ganas de disfrutar, crear y amar intensamente, aunque también puede sacar a la luz viejos miedos al rechazo. El 9, la luna llena ilumina temas emocionales más ocultos, te puedes liberar de un patrón o emoción estancada. El 16 toca dejar atrás una relación tóxica o un vínculo mal equilibrado. La luna nueva del 23 es perfecta para reordenar tu mente, tus ideas y tus palabras. Ideal para escribir, hablar o lanzarte a algo nuevo. Y el 31, el cuarto creciente te pide que actúes en lo concreto. Cuida tu cuerpo, tu descanso y tu tiempo.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Leo

Sigues en tu temporada y eso se nota. El primer cuarto creciente del 1 te lleva a mirar hacia tus raíces, ¿qué necesitas para sentirte verdaderamente sostenido?. El día 9, la luna llena te confronta con alguien muy cercano, puede ser una pareja, un amigo o alguien de tu entorno íntimo. Toca escuchar sin dramatizar. El 16, el cuarto menguante te pide soltar viejos hábitos familiares o lealtades inconscientes. El 23, con la luna nueva, el foco se pone en tus recursos y comienza una etapa en la que puedes mejorar tu economía si te organizas con inteligencia. El último cuarto creciente, el 31, será chispeante para ti. Toma riesgos, juega, crea. Pero con algún propósito.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Virgo

Este mes lunar te prepara para tu nueva vuelta al Sol. El cuarto creciente del 1 te agita mentalmente y puedes tener ideas brillantes pero también pensamientos obsesivos. La luna llena del 9 te invita a mirar con objetividad tu rutina: ¿de verdad estás priorizando lo que te importa? El cuarto menguante del 16 es tu momento para soltar exigencias autoimpuestas y críticas excesivas. La luna nueva del 23 ocurre en tu signo, lo que la convierte en tu portal personal de reinicio. Define tus intenciones y comprométete contigo mismo. Y el 31, con el cuarto creciente en Sagitario, sentirás la necesidad de reconectar con tu hogar interior y tomar decisiones desde la calma.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Libra

Comienzas agosto con inquietudes económicas y emocionales. El cuarto creciente del día 1 te pide que revises tu manera de valorar y ser valorado. La luna llena del 9 te recuerda que necesitas disfrutar más porque el placer también es una necesidad. El cuarto menguante del 16 te ayuda a silenciar voces externas y conectarte contigo. El día 23, con la luna nueva, se abre un ciclo introspectivo muy potente, escucha tu intuición, date tiempo para ti, prioriza el descanso. Termina el mes con el cuarto creciente del 31 sintiéndote más conectado con tu comunidad, tus ideas y tu poder de inspirar a otros. Tu voz importa.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Escorpio

Con la luna del día 1 en tu signo, el mes empieza con intensidad. Estás más emocional que de costumbre, pero también con más claridad para saber qué cortar y qué conservar. El 9, la luna llena puede traerte noticias familiares o un cambio en tu entorno más cercano. El cuarto menguante del 16 te pide que dejes de controlar tanto y te abras a nuevas formas de liderar. El 23, la luna nueva en Virgo te ofrece la posibilidad de redefinir tus metas a largo plazo y sembrar proyectos colectivos. Y el día 31, con el cuarto creciente, sentirás impulso de actuar para mejorar tus finanzas o tu autoestima.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Sagitario

Empiezas el mes con un cuarto creciente que te mueve por dentro, casi sin saber por qué. El inconsciente está muy activo, y es buen momento para hacer terapia, meditar o escribir lo que te pasa. El 9, con la luna llena, te sentirás más tú que nunca, con ganas de gritar al mundo lo que sientes. El cuarto menguante del 16 te invita a dejar de sobreexigirte profesionalmente. El 23 marca una luna nueva que activa tu vocación: puedes empezar una nueva etapa laboral si sabes lo que quieres. El día 31, la luna crece en tu signo, y eso te da alas. Acción, dirección y expansión, pero con visión clara.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Capricornio

Este mes te conecta con tu parte más humana. El cuarto creciente del 1 te pide honestidad en tu círculo social: si algo no encaja, no lo fuerces. La luna llena del 9 te habla de tus valores más profundos: haz una revisión de lo que realmente importa. El cuarto menguante del 16 te sugiere despedirte de relaciones que drenan. El 23, con la luna nueva, puedes marcar un nuevo rumbo espiritual, filosófico o incluso iniciar una formación que te enriquezca. El cuarto creciente del 31 te invita a confiar en tu intuición y a escuchar los silencios. Hay mensajes que solo se oyen con el corazón.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Acuario

Agosto te coloca frente al espejo. El cuarto creciente del 1 activa tu ambición y tu necesidad de hacer algo que te represente. La luna llena del 9 ilumina tu relación de pareja o tus vínculos más estrechos: prepárate para conversaciones honestas. El cuarto menguante del 16 es perfecto para cerrar un ciclo profesional o dejar atrás un rol que ya no va contigo. El 23, con la luna nueva, puedes reconectar con tu sexualidad, tu deseo y tu poder emocional. El 31, con el cuarto creciente, verás con más claridad hacia dónde quieres llevar tu vida. Tu visión es necesaria. No la escondas.

Así afectan las fases lunares de agosto de 2025 a Piscis

Este mes lunar te habla de expansión, compromiso y conexión profunda. El cuarto creciente del 1 te lleva a replantearte tu visión del mundo: es hora de ajustar creencias. El 9, la luna llena te pone frente a emociones inconscientes que necesitas procesar. El cuarto menguante del 16 te pide que sueltes una rutina que te está apagando. La luna nueva del 23 en Virgo activa tu casa de las relaciones: ideal para comenzar una nueva historia o renovar una existente. Y el 31, con el cuarto creciente, tu intuición será guía para tomar decisiones laborales o materiales con más seguridad.