Horóscopo de hoy 1 de febrero de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Por fin se acaba el mes y arranca febrero, un mes con 28 días por delante en los que la Diosa Fortuna será benévola con los signos del zodiaco. Con un calendario lunar que nos indica que la Luna llena se produce el 5 de febrero, las predicciones del horóscopo para hoy 1 de febrero de 2023 se antojan positivas, enérgicas y renovadoras.

Así, con la Luna en su fase creciente más extrema, los signos del zodiaco deben aprovechar hoy de febrero de 2023 ese impacto de energía renovadora para mirar en su interior y tomar decisiones importantes que tengan que ver con sus emociones.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 1 de febrero de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y ten todas las herramientas cósmicas de tu lado para empezar con buen bien el segundo mes del año.

Horóscopo de Aries del 1 de febrero de 2023

Felicidades. El Sol te impulsa a destacar y a ser más Aries que nunca. Vas a brillar con luz propia y te sentirás lanzado, capaz de cualquier cosa. Cualquier ámbito de tu vida que no vaya del todo bien, puede mejorar notablemente. Disfrutar de la vida será tu prioridad. Surgirán nuevos amigos y quizá algún nuevo amor.

Horóscopo de Tauro del 1 de febrero de 2023

Estás muy diligente y tienes las ideas muy claras y vas a tomar decisiones valientes que activarán tu vida y le darán una pincelada de color muy atractiva. La energía de la Luna en su fase creciente te hará mágico y estarás más receptivo al amor. Es el momento de dejar a un lado tus miedos y arriesgar.

Horóscopo de Géminis del 1 de febrero de 2023

Puedes vivir nuevas emociones y experiencias que te lleven a ver todo con otros ojos y a saborear el lado más apasionado de la vida, pero no dejes pasar la oportunidad de estar más tiempo con los tuyos y de hacer actividades con ellos para cargarte de buenas energías. Puedes tener ideas ingeniosas para ganar un dinero extra que te vendrá de maravilla.

Horóscopo de Cáncer del 1 de febrero de 2023

Pueden presentarse ocasiones para mejorar tu vida o para conseguir algo que te ilusiona. Déjate llevar por ese sexto sentido que tienes para acertar. Algún conflicto que te separaba de alguien a quien quieres se solucionará y retomarás la relación. Ante todo, necesitas relajarte y tomarte las cosas con calma, valorándote por lo que eres, no por lo que los demás te hagan creer.

Horóscopo de Leo del 1 de febrero de 2023

Sabrás adaptarte a las circunstancias y estarás tan abierto y comunicativo que puedes hacer amistades nuevas o descubrir otros intereses que den un sentido diferente a tu vida. En el amor, habrá complicidad y muchas ganas de dar lo mejor de ti, pero vas a necesitar sentirte libre para hacer las cosas a tu manera.

Horóscopo de Virgo del 1 de febrero de 2023

Vas a estar expansivo, abierto y lleno de ganas de hacer cosas. Aprovecha el tiempo porque es un buen momento para sacar adelante tus iniciativas y poner en marcha los planes que tienes en mente. El planeta Mercurio te ayuda a conseguir acuerdos en asuntos que no dependen de ti. Puedes conocer a alguien que cambie tu concepto de pareja.

Horóscopo de Libra del 1 de febrero de 2023

El planeta Saturno te aporta una gran seguridad en ti mismo. Notarás que dominas las situaciones y que sabes cómo actuar en cada momento. Júpiter, por otro lado, trae suerte a tu vida en forma de mejoras y nuevas perspectivas de futuro. Pueden llegar nuevos retos laborales que conlleven más ingresos.

Horóscopo de Escorpio del 1 de febrero de 2023

La Luna en su fase creciente te transmite un torrente de energía y no pararás un momento, pero corres el riesgo de tomar decisiones impulsivas de las que te arrepientas más tarde. Mercurio favorece el diálogo y puedes llegar a acuerdos interesantes. Permanece atento. Encontrarás solución a un problema tuyo o de alguien cercano que te preocupa.

Horóscopo de Sagitario del 1 de febrero de 2023

La Luna en su fase creciente te activa y potencia tu entusiasmo y vitalidad, pero ten cautela y no te dejes llevar por tu temperamento porque podrías cometer errores. Necesitas mostrarte prudente e ir paso a paso para conseguir lo que te has propuesto. Tu familia te dará su ayuda incondicional. Ábreles tu corazón para que puedas sentir su apoyo.

Horóscopo de Capricornio del 1 de febrero de 2023

Quizá no estés consiguiendo los resultados que esperas y vas a necesitar liberarte de algo que supone mucha carga para ti y que está poniendo a prueba tu paciencia, que no es mucha. Sé cauto porque puedes tener reacciones que generen tensiones. Si surge la posibilidad de hacer un viaje, no te lo pienses dos veces… Te va a ayudar a desconectar y a recuperar la armonía.

Horóscopo de Acuario del 1 de febrero de 2023

Tu prioridad debe ser descansar porque te sientes sin energía y puedes tener una sensación de derrota porque algo no va como esperabas. Afortunadamente, tu vida va a cambiar a mejor. Bajo el influjo de la Luna en fase creciente es un momento fantástico para todo lo que sea el amor, diversiones, actividades lúdicas y disfrute en general.

Horóscopo de Piscis del 1 de febrero de 2023

Algún asunto que no terminas de resolver te trae de cabeza, pero no te dejes atrapar por pensamientos negativos y olvídate de quimeras inalcanzables que te impiden valorar lo que tienes y centrarte en el presente. Déjate llevar por tus emociones porque el amor puede llegar a tu corazón e iluminar otros aspectos de tu vida y de tu existencia.