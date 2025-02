El horóscopo de hoy 1 de febrero de 2025 de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Por fin llegó febrero, el mes que muchos veían como un oasis en el desierto de enero, ese mes eterno que parecía no querer dejarnos ir. Ahora estamos estrenando 28 flamantes días, listos para hacernos creer que este será el mes donde por fin organizamos nuestras vidas, cumplimos propósitos y dejamos de procrastinar. Qué ternura. Pero no nos engañemos: febrero no es un borrón y cuenta nueva, sino la segunda parte de una historia que ya venimos arrastrando. La buena noticia es que la energía astral nos da un empujoncito para empezar con buen pie.

Seguimos bajo los efectos de la Luna Nueva en Acuario, la primera del año, que nos dice que este es el momento ideal para lanzar ideas revolucionarias, conectar con nuestro lado más innovador y atrevernos a salir de la rutina. Si sigues aferrado a viejas costumbres que no te llevan a ningún lado, este es tu recordatorio cósmico de que el cambio no es opcional, es obligatorio. Además, Mercurio sigue en Acuario, dándole un superpoder mental a los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), que estarán más ágiles que nunca para resolver problemas, hacer entrevistas y soltar discursos dignos de un premio. Los demás signos del zodiaco… hagan lo que puedan con lo que tienen.

Así que sí, febrero nos trae un aire renovador, pero eso no significa que los problemas mágicamente desaparezcan. Lo que sí podemos hacer es usar la energía disponible a nuestro favor y jugar nuestras cartas con inteligencia. ¿Quieres saber cómo te afecta todo esto? Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 1 de febrero de 2025

Aries, nuevo mes, pero tú sigues con la impaciencia de siempre. La Luna Nueva en Acuario te dice que sí, que innoves, pero con estrategia. No sirve de nada querer cambiar el mundo si no tienes un plan. Hoy, antes de lanzarte a lo loco, pregúntate: ¿esto es una idea brillante o solo me estoy aburriendo?

Horóscopo de Tauro del 1 de febrero de 2025

Tauro, febrero te pide que dejes de aferrarte a lo conocido y empieces a abrirte a nuevas posibilidades. La energía acuariana te incomoda porque te obliga a cambiar, pero recuerda: la estabilidad no está en quedarte quieto, sino en saber adaptarte. Un poco de flexibilidad te haría bien.

Horóscopo de Géminis del 1 de febrero de 2025

Géminis, entre la Luna Nueva y Mercurio en tu elemento, estás en modo genio. Tus ideas son brillantes, tu mente va a mil por hora y todos te escuchan como si tuvieras la verdad absoluta. Usa este poder sabiamente, porque una cosa es ser persuasivo y otra es hablar sin filtro y meterte en problemas.

Horóscopo de Cáncer del 1 de febrero de 2025

Cáncer, febrero te trae una sensación extraña: ganas de salir de tu caparazón, pero miedo a lo desconocido. La Luna Nueva en Acuario te invita a pensar diferente y atreverte a explorar nuevas oportunidades. Deja de aferrarte al pasado, que ahí no hay nada nuevo para ti.

Horóscopo de Leo del 1 de febrero de 2025

Leo, este mes arranca con un mensaje claro: no todo gira en torno a ti. La energía acuariana te recuerda que a veces es necesario pensar en el colectivo y no solo en tu propia gloria. Colabora con otros sin esperar los reflectores. Sí, sé que duele, pero sobrevivirás.

Horóscopo de Virgo del 1 de febrero de 2025

Virgo, febrero te pide que dejes de sobreanalizar y te atrevas a improvisar un poco. La energía de Acuario no es estructurada ni ordenada, y eso te incomoda, pero también puede enseñarte algo valioso: no todo se resuelve con lógica, a veces hay que arriesgarse sin garantías.

Horóscopo de Libra del 1 de febrero de 2025

Libra, estás en tu mejor momento mental. Mercurio en Acuario te da un carisma irresistible y una facilidad de palabra que podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. Aprovecha esta racha para cerrar acuerdos, brillar en entrevistas y, si puedes, negociar un aumento.

Horóscopo de Escorpio del 1 de febrero de 2025

Escorpio, febrero arranca con una energía que te reta a salir de tu zona de confort. No puedes controlar todo, y la influencia acuariana te lo deja claro. Usa tu astucia para adaptarte a los cambios en lugar de resistirte a ellos. Ah, y no te tomes todo como una conspiración en tu contra.

Horóscopo de Sagitario del 1 de febrero de 2025

Sagitario, la Luna Nueva en Acuario te da el impulso que necesitas para empezar algo nuevo. Pero ojo, que empezar no es lo mismo que terminar. No hagas promesas que no puedes cumplir y no te inscribas en mil proyectos si sabes que solo acabarás la mitad.

Horóscopo de Capricornio del 1 de febrero de 2025

Capricornio, febrero empieza con una prueba para ti: aprender a soltar el control. La energía acuariana te pide que te relajes un poco y confíes en que no todo tiene que ir según tu plan. No es fácil, pero si logras adaptarte, descubrirás oportunidades inesperadas.

Horóscopo de Acuario del 1 de febrero de 2025

Acuario, sigues siendo el rey de la temporada y hoy más que nunca sientes que el mundo está listo para tus ideas revolucionarias. La Luna Nueva en tu signo te da luz verde para arrancar proyectos, pero no olvides que convencer a otros de seguirte es parte del proceso. Explica tus ideas de manera clara, no solo asumas que todos entienden tu genialidad.

Horóscopo de Piscis del 1 de febrero de 2025

Piscis, febrero te pide que seas más práctico. No basta con soñar despierto y esperar que las cosas se resuelvan solas. La energía de Acuario te dice que es momento de tomar acción y poner en marcha tus planes. No tengas miedo de innovar, pero tampoco te pierdas en la nebulosa.