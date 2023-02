Horóscopo de hoy 17 de febrero de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Las puertas del fin de semana se abren ante los signos del zodiaco, que se ven afectados por la Luna en su fase menguante, que está teniendo lugar en Escorpio. Así, las predicciones del horóscopo hoy 17 de febrero de 2023, en lugar de ser todo lo reflexivas que se esperan cuando hay Luna menguante, resultan un poco más impulsivas para los signos del zodiaco, ya que el proceso se desarrolla en Escorpio.

Con la proximidad de la Luna nueva, muchos signos del zodiaco se ven afectado por unas vibraciones arrebatadoras en las predicciones del horóscopo de hoy 17 de febrero de 2023.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 17 de febrero de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y difruta de este viernes de febrero con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Horóscopo de Aries del 17 de febrero

La Luna en su fase menguante en Escorpio te dejará sin energías ni fuerzas para llevar a cabo tus actividades diarias. Quizás ésta sea una llama de atención sobre tu cuerpo para que empieces a frenar un poco el ritmo y entender que hay cosas que se te escapan, Aries. No sigas por ese camino amoroso, que luego será tortuoso.

Horóscopo de Tauro del 17 de febrero

Tienes muchos conocimientos y rara vez apuestas por compartirlos con el resto por miedo a meter la pata. Esa seguridad que a veces te falta te llega de la mano de la Luna en su fase menguante y desde Escorpio. Este signo del zodiaco, combinado con la Luna te regala esa seguridad en ti mismo que tanta falta te hace.

Horóscopo de Géminis del 17 de febrero

La procrastinación es un termino creado por y para ti. Mira que eres un derroche de energía, puro nervio, pero en demasiadas ocasiones te puede la pereza. Hoy es uno de esos días en los que la desidia se adueñará de ti, aunque ello implique perder grandes oportunidades. Géminis, levanta del sofá.

Horóscopo de Cáncer del 17 de febrero

La familia es importante para ti, aunque estos días no la hayas priorizado en exceso. Date cuenta que los tuyos tienen sentimientos y que tu intensa actividad mental no puede dejarlos al margen o en un segundo plano. Es el momento de que les des su lugar y aprendas a convivir con ellos.

Horóscopo de Leo del 17 de febrero

Has estado realmente despampanante estos días atrás y ahora te toca poner los pies en la Tierra. Los pondrás, Leo, vaya que sin los pondrás, pero será a través de una tensa relación sentimental que no terminará de forma positiva. Vigila lo que comes y no tomes decisiones en ayunas.

Horóscopo de Virgo del 17 de febrero

La luna menguante en Escorpio, lejos de acrecentar tus ansias de reflexión te llenan de seguridad en ti mismo y te predisponen para emprender cualquier proyecto, por muy descabellado que sea. El don de palabras, las dotes de seducción, la sabiduría y la toma de consciencia de tus bondades te colmarán de alegrías en día de hoy.

Horóscopo de Libra del 17 de febrero

Te has convertido en una persona altiva y de vez en cuando te permites la licencia de ser más borde de la cuenta. Libra, es una estrategia de vida completamente errónea. Deja la teatralidad y olvida los sentimientos negativos que determinados seres te provocan y ve a tu rollo.

Horóscopo de Escorpio del 17 de febrero

Vas a saber activar tu voluntad y conseguirás que tu creatividad dé frutos y mejoren tus resultados. La Luna en su fase menguante en tu signo favorece tu vida profesional y te ayuda a demostrar todo lo que vales. Son tiempos convulsos para tu estabilidad mental, pero la propia Luna es la que te invita a reflexionar sobre todo lo que te perturba y te impide ser feliz.

Horóscopo de Sagitario del 17 de febrero

Tendrás que ser valiente para tomar decisiones que pueden resultarte difíciles, pero necesarias para recuperar el equilibrio y la tranquilidad. Aprovecha la renovadora y mágica energía de la Luna en su fase menguante para pasar página y afrontar el futuro con ganas.

Horóscopo de Capricornio del 17 de febrero

Algo nuevo ha comenzado y no sabes cómo encajarlo en tu nueva vida. Signos como Virgo, Piscis y Sagitario te pueden ayudar a reconectarte con el mundo. Vigila lo que dices y cómo lo dices. No todo lo que pasa por tu mente es suceptible de convertirse en una oración verbal.

Horóscopo de Acuario del 17 de febrero

Pueden surgir impedimentos que te alejen de tus objetivos y hoy pasarás sin ese entusiasmo que tú siempre tienes, pero la Luna en su fase menguante va a atraer la magia a tu vida y dibujará la mejor de tus sonrisas. Haz caso omiso a las impertinencias en tu entorno laboral y sigue tu camino.

Horóscopo de Piscis del 17 de febrero

Las novedades inesperadas que han ocurrido en tu vida han resultado ser mucho más beneficiosas de lo esperado. Por fin, una alegría para Piscis, que ya empezaba a pensar que los astros lo castigaban. Nada más lejos de la realidad, porque tanto la Luna en su fase menguante como Escorpio como receptor del satélite colmarán de alegrías al desencantado Piscis.