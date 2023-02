Horóscopo de hoy 21 de febrero de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Acaba de producirse la Luna nueva en Piscis, algo que ha fomentado la creatividad, la sensibilidad y la empatía de los signos del zodiaco. Última Luna nueva del invierno, ésta influye en las predicciones del horóscopo de hoy 21 de febrero de 2023. Aunque no es la única influencia cósmica.

El cambio de temporada de Acuario a Piscis y el ingreso del planeta Venus, el del amor, en Aries invita a que los signos del zodiaco desaten su pasión hoy 21 de febrero de 2023. Es el momento de que los signos del zodiaco dejen florecer sus instintos más pasionales. Aunque no son los únicos acontecimientos relacionados con las predicciones de los signos del zodiaco hoy 21 de febrero de 2023.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 21 de febrero de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y afronta este martes de febrero con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Horóscopo de Aries del 21 de febrero

Te está costando bastante llevar la iniciativa últimamente. Prefieres dejarte llevar por la inercia y que sean los demás o los acontecimientos los que determinen tu caminar. Puede que estés agotado, Aries, pero no debes resignarte no tirar la toalla. Es el momento de que tomes las riendas de tu vida porque en cuanto lo hagas todo cobrará sentido.

Horóscopo de Tauro del 21 de febrero

Podrías pensar que es un golpe de suerte, pero tu racionalidad te quitarán esa idea de la cabeza. El caso es que hoy, Tauro, la Luna en su fase creciente te concede un extra de energía que hará que una idea que llevabas tiempo rumiando llegue a buen puerto. Vivirás un día de intensa pasión y romance y no querrás que llegue la noche. O sí.

Horóscopo de Géminis del 21 de febrero

Ha llegado como un huracán y todo te lo ha puesto patas arriba. Esa persona que no esperabas encontrar y que se ha convertido en un ciclón cósmico es el revulsivo que necesitabas en tu vida, así que no lo dejes escapar. Puede que tengas miedo y que experiencias anteriores te hagan dudar, pero cuando los astros te ponen un amor así por delante, te tienes que arriesgar.

Horóscopo de Cáncer del 21 de febrero

De repente has encontrado una afición y tú, que no acostumbras a dedicarle más tiempo de la cuenta a cosas que no son productivas, pareces olvidarte del mundo cuando la practicas. No la dejes, Cáncer. Tu estado de salud, que tiene que ver más con un estado mental que otra cosa, se verá muy beneficiado si empiezas a dedicarle tiempo a otras cosas que no sean la autocomplacencia.

Horóscopo de Leo del 21 de febrero

Hoy poca novedad en tu vida, algo que agradeces porque los últimos días han sido intensos. Has estado tan arrebatador, que tu actividad sentimental ha gozado una intensidad como nunca antes. Aunque ahora ha llegado el momento de que, en realidad, centres toda tu energía en alcanzar esa meta laboral con la que llevas soñando desde hace tanto tiempo.

Horóscopo de Virgo del 21 de febrero

Dicen que la ira es el peor de los pecados capitales porque termina por llevárselo todo por delante, así que, Virgo, cuenta hasta diez antes de explotar porque las consecuencias a tu alrededor pueden ser terribles. No estás en tu mejor momento porque reflexionas demasiado y no lo verbalizas, rodéate de los tuyo durante el día de hoy y escucha lo que tengan que contarte.

Horóscopo de Libra del 21 de febrero

Querido Libra, los astros van a hacer un esfuerzo para concederte toda esa energía que hoy vas a necesitar. Todos los acontecimientos a tu alrededor se tornan negativos y te encuentras en un callejón sin salida. Época de tinieblas para ti, aunque sabes que la luz terminará llegando. Hay muchas personas que te quieren, ellos te ayudarán a sentirte mejor.

Horóscopo de Escorpio del 21 de febrero

A tu temporada le quedan dos telediarios y, aunque dejes de ser el protagonista astral, es más que necesario. Hoy disfrutarás de los coletazos cósmicos que deja tu signo y harás acopio de esa energía renovadora para empezar a plantearte nuevos proyectos laborales con los que volver a motivarte. Eres muy creativo, así que no lo dejes.

Horóscopo de Sagitario del 21 de febrero

Se acerca tu temporada y hoy empiezan a notarse esas dicotomías tan típicas de los nacidos bajo el signo de Sagitario. No tomes decisiones a la desesperada, pero tampoco las reflexiones más de la cuenta. Verbaliza tus inquietudes, Sagitario, y acude a un profesional en el caso de ser necesario. El pilar fuerte y estable de tu vida, el trabajo, te mantendrá a flote estos días.

Horóscopo de Capricornio del 21 de febrero

¿Tienes el corazón contento y lleno de alegría? Rotundamente, sí, pero no por haber encontrado el amor. Estos días te has quitado un gran peso de encima y ahora empiezas a recuperar tu vida poco a poco. Estas exultante, radiante y elocuente y eso se nota en tu forma de relacionarte con los que está a tu alrededor. Serás el alma de la fiesta.

Horóscopo de Acuario del 21 de febrero

Tienes puro drama en tu interior, pero prefieres que el mundo permanezca ajeno a tus conflictos internos. Por muy generoso que parezca esa actitud, sólo te causará problemas. Ya sabes que la alimentación no es tu punto fuerte y que a veces te pasa factura. Vigila lo que comes, ya que el estrés y los nervios también pueden contribuir a que te encuentres mal.

Horóscopo de Piscis del 21 de febrero

Magnetismo cósmico, eso es lo que irradiarás hoy. Esta nueva oportunidad laboral que se presenta en tu vida llega como un reto, algo que, sin duda, te hacía mucha falta. El estrés y la ansiedad te tenían abrumado, Piscis, pero enfrentarte a nuevos retos y afrontar iniciativas resulta muy positivo para una mente tan activa como la tuya.