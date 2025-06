El horóscopo de hoy, 28 de junio de 2025: Todo lo que debes saber sobre las predicciones de los signos del zodiaco.

Despertamos este sábado 28 de junio de 2025 con la energía aún vibrante de la Luna Nueva en Cáncer, que se produjo hace apenas unos días. Como buena Luna en su signo madre, sigue agitando las aguas interiores y reclamando atención a todo aquello que no solemos mirar. Las emociones están en primer plano, los lazos familiares y afectivos se sienten más intensos y hay una necesidad colectiva de protección, ternura y conexión real. No estamos para frivolidades: queremos verdad emocional, calor humano y hogares —físicos o simbólicos— que nos devuelvan la calma.

El Sol también en Cáncer alimenta esta sensibilidad tan peculiar que mezcla nostalgia con un deseo ardiente de pertenencia. Este sábado puede presentarse algo introspectivo, pero también muy sanador. Es un buen día para reconciliarse, para cocinar con calma, para hablar de lo que cuesta decir. También es propicio para poner en marcha decisiones que se venían gestando desde la semana pasada: proyectos familiares, mudanzas, cuidados del cuerpo y el alma. La intuición está afilada como una navaja: si algo no te vibra, no es. Si algo te emociona, aunque dé miedo, probablemente es el camino.

Además, la Luna ya se ha desplazado hacia Leo, lo cual matiza esta marea emocional con una chispa de fuego creativo, ganas de mostrar lo que sentimos, y necesidad de expresarnos con claridad —y hasta con cierto dramatismo. Es el día ideal para combinar ternura con acción, emoción con presencia escénica. Un momento perfecto para escribir, bailar, crear algo con las manos o el corazón. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 28 de junio de 2025

Aries, la Luna en Leo te da el empujón que necesitabas después de unos días más apagados. Hoy te sentirás con ganas de moverte, de hacer cosas que te devuelvan el entusiasmo. La energía canceriana sigue haciendo de las suyas en tu casa emocional, así que todavía hay temas familiares o del pasado que te remueven, pero ya no te frenan: los integras y los usas como gasolina. Buen momento para reconectar con un hobby que tenías abandonado o para pasar tiempo de calidad con niños, amigos o alguien que despierte tu parte más lúdica. El cuerpo te pide acción, pero el alma quiere sinceridad: encuentra un equilibrio entre ambos.

Horóscopo de Tauro del 28 de junio de 2025

Tauro, este sábado puede traerte ciertas tensiones domésticas que en realidad son una oportunidad para sincerarte con quienes compartes tu espacio. Si llevas acumulando cansancio o frustraciones, hoy es mejor sacarlas a la luz que seguir tragando. La Luna en Leo activa tu zona del hogar y el pasado, y te recuerda que la casa no es solo donde vives, sino cómo te sientes por dentro. Puedes sentir la necesidad de redecorar, limpiar a fondo o simplemente estar en tu rincón favorito del sofá con una taza de té. Si tienes que poner límites, hazlo desde el cariño, pero con firmeza. No es el día para callar lo que importa.

Horóscopo de Géminis del 28 de junio de 2025

Querido Géminis, prepárate para un sábado lleno de palabras que abren puertas. La Luna en Leo activa tu comunicación y te da el don del verbo brillante, cálido y persuasivo. Si tienes que enviar un mensaje importante, hacer una llamada o incluso compartir algo en redes, hazlo: tu voz puede tocar a alguien más de lo que imaginas. Eso sí, sigue sintiendo el eco de la Luna Nueva en tu zona emocional, y eso te vuelve más vulnerable de lo habitual. No uses el humor para esconder lo que duele. Hoy alguien puede decirte justo lo que necesitabas oír. Escucha con atención, incluso lo que no se dice.

Horóscopo de Cáncer del 28 de junio de 2025

Cáncer, estás aún bajo los focos de esta Luna Nueva tan intensa en tu signo. Estás sembrando un nuevo ciclo personal, y eso puede sentirse tan emocionante como abrumador. Tienes la oportunidad de resetear tu identidad emocional, de dar un paso adelante más fiel a lo que eres hoy. Hoy es un día perfecto para mimarte, rodearte de gente que te quiere bien, y también para tomar una decisión valiente que llevas rumiando hace semanas. La Luna en Leo activa tu autoestima: ¿estás reconociendo tu valor? ¿O sigues esperando aprobación externa? Mírate con cariño. Ámate con claridad. Lo demás vendrá por añadidura.

Horóscopo de Leo del 28 de junio de 2025

La Luna ha llegado a tu signo, Leo, y eso siempre se nota. Estás más magnético, más expresivo, con ganas de salir de tu caparazón y mostrar al mundo lo que llevas dentro. Pero ojo: la influencia canceriana sigue muy presente y hace que tu fuego habitual esté teñido de una profundidad emocional que no siempre sabes gestionar. No reprimas lo que sientes por miedo a perder el control. Si hoy te emocionas, ríes o lloras de más, permítetelo. También es un gran día para conectar con el cuerpo: haz ejercicio, baila, vístete como te dé la gana. Tu luz hoy puede encender fuegos ajenos.

Horóscopo de Virgo del 28 de junio de 2025

Virgo, este sábado se te pide pausa. La Luna en Leo te invita a mirar hacia dentro, a cuidar tus espacios privados, tus pensamientos secretos, tus pequeñas manías. Estás en modo observador del mundo, y eso es positivo, pero no te encierres en exceso. La Luna Nueva sigue influyendo en tu zona de amistades, así que si alguien del pasado aparece o te apetece reconectar con un grupo, déjate llevar. Eso sí, con conciencia: no todos merecen tu energía. Hoy puedes tener un sueño o intuición reveladora. Anótalo. Estás en un momento ideal para cerrar ciclos con dignidad.

Horóscopo de Libra del 28 de junio de 2025

Libra, el cielo de hoy te sonríe con un guiño entre tierno y juguetón. La Luna en Leo activa tu parte social y creativa, y puede traerte encuentros inesperados, propuestas divertidas o simplemente la sensación de que estás rodeado de gente que te aprecia por quien eres. Aprovecha para hacer planes, incluso si son improvisados. Eso sí, la Luna Nueva aún está trabajando tu parte más ambiciosa, así que puede que entre risas y copas, se cuele también alguna idea seria sobre tu futuro. Apúntala. Hoy la inspiración viene envuelta en bromas, pero lleva verdad dentro. Disfruta, pero con el oído afinado.

Horóscopo de Escorpio del 28 de junio de 2025

Escorpio, este sábado es para salir de la cueva y dar un paso hacia lo visible. La Luna en Leo te sitúa en el foco profesional, y aunque sea fin de semana, puede que estés pensando en cambios laborales, nuevos proyectos o cómo reorganizar tus metas. Si tienes algo importante que mostrar al mundo, este es el momento. Pero no olvides que la energía canceriana sigue pidiéndote conexión con lo emocional, con tu fe, tus creencias, tu verdad interior. Usa ese poder interno que te caracteriza para proyectar una imagen más auténtica. No necesitas parecer perfecto, sino real. Eso es lo que hoy te hará brillar.

Horóscopo de Sagitario del 28 de junio de 2025

Sagitario, hoy sientes el llamado de la aventura, aunque sea interna. La Luna en Leo te da alas mentales, ganas de aprender, leer, planear un viaje o simplemente expandir tu visión del mundo. Pero ojo, que la Luna Nueva en Cáncer sigue tocando temas profundos de transformación personal, y no es un día para escaparte emocionalmente. Si alguien te confronta con una verdad que duele, respira y agradece: ahí hay una oportunidad de crecer. Si estás en una relación, hoy pueden surgir conversaciones muy reveladoras. Y si estás solo, el día te pide que te reconcilies con partes de ti que habías dejado en el olvido.

Horóscopo de Capricornio del 28 de junio de 2025

Capricornio, la jornada de hoy puede sentirse intensa emocionalmente. La Luna Nueva en tu zona de pareja y la Luna en Leo en la de intimidad hacen que los vínculos estén al rojo vivo. Puedes tener conversaciones importantes con tu pareja o alguien con quien compartes algo profundo. También es un buen día para revisar acuerdos económicos, deudas o temas legales que hayas estado evitando. No es momento de barrer bajo la alfombra. Afronta lo que venga con honestidad y respeto. Hoy puedes cerrar una herida o abrir una puerta hacia algo mucho más verdadero.

Horóscopo de Acuario del 28 de junio de 2025

Acuario, los vínculos están en el centro de tu atención. La Luna en Leo pone el foco en tu zona de relaciones, y puedes sentirte más abierto, pero también más susceptible a las actitudes ajenas. ¿Estás escuchando de verdad? ¿O solo esperando tu turno para hablar? Hoy se te pide presencia, empatía y también claridad: si algo te molesta, exprésalo con calma. La Luna Nueva sigue trabajando tu rutina, tu cuerpo y tus hábitos. Es un buen día para revisar si estás cuidando tus relaciones tanto como tus responsabilidades diarias. Porque todo cuenta. Lo que siembras en lo cotidiano florece en lo emocional.

Horóscopo de Piscis del 28 de junio de 2025

Piscis, este sábado te invita a poner los pies en la tierra sin perder la magia. La Luna en Leo te activa la necesidad de cuidarte de verdad: cuerpo, horarios, alimentación, descanso. Puede que sientas cierto agotamiento emocional, porque la Luna Nueva aún te está haciendo pasar por un pequeño renacimiento creativo y romántico. ¿Estás dejando espacio en tu vida para el amor, el arte, el juego? Hoy puedes tener una idea que parece tonta pero que en realidad es el inicio de algo grande. No la descartes. También es un buen momento para enamorarte un poco más de ti mismo. Tal cual eres.