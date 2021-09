El desfile de moda flamenca en el centro de Sevilla devuelve la primavera a la ciudad

"Hoy Sevilla vuelve a tener olor y sabor a Sevilla. Hoy Sevilla vuelve a ser flamenca, hoy vuelve a ser primavera", así presentaba Manu Sánchez el primero de los desfiles de moda flamenca organizados por el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con las asociaciones Qlamenco y Mof & Art, que se han celebrado este sábado 18 de septiembre en la Avenida de la Constitución de Sevilla. "Disfruten de esta primavera que ha llegado para quedarse", continuaba el presentador para invitar a los asistentes a disfrutar de las propuestas de una treintena de diseñadores que llevaron a esta pasarela callejera toda la esencia de la moda flamenca.

Dedicados al recuerdo de la diseñadora Lina, los desfiles han estado marcados por una fuerte reivindicación de las raíces flamencas, sin olvidar que la moda flamenca es arte, innovación y alta costura. "Ha sido un esfuerzo titánico, pero es emocionante ver que los desfiles hayan podido realizarse después de aplazarse el pasado abril", explicaba la diseñadora Pilar Vera, presidenta de la asociación Mof & Art. Como ella, una treintena de diseñadores han llenado de lunares y volantes la Avenida de la Constitución, que se ha convertido en el mejor de los escaparates para un sector que mira esperanzado el regreso de la Feria de Abril.

Divididos en cuatro desfiles, esta pasarela de moda flamenca no sólo ha supuesto un apoyo a uno de los sectores más castigados, también ha sido una reivindicación a la cultura y sus espectáculos. Las actuaciones de Joana Jiménez y Las Migas, que arrancaron los aplausos del público en varias ocasiones, no sólo sirvieron de acompañamiento a los desfiles, también fueron un reclamo para la vuelta a las normalidad de las actuaciones en directo. Además, los desfiles de la mañana terminaron con la actuación de José Galván, que llevó a esta particular pasarela su espectáculo Dos orillas.

Los diseños que pudieron verse en los desfiles de moda flamenca pertenecen a los diseñadores Angus Dorado, Ángela y Adela, Ángeles Ávila, Ángeles Verano, Aurora Gaviño, Cristina Vázquez, F de Frank, Fina estampa, Gil Ortiz, Hermanas Serrano, José Raposo, Juan Foronda, Mari Cruz y Montecarlo, María Amador, María Ramírez, Pilar Vera, Pol Núñez, Rima, Rosa Pedroche, Sonibel, Teressa Ninu, Yolanda moda, Moda Flamenco Serrano, Eva Luna, Ángeles Espinar, Antonio Gutiérrez, Carmen Latorre, Carmen Acedo, Chocolate Complementos, Yolanda Rivas, Mari Carmen Cruz, Pitusa Gasul, Melisa Lozano, Sara de Benítez, Amelia Vergara e Inma Benicio. Además, todos los diseños lucieron los complementos de Castañuelas Filigrana, Artesanía Carvajal y Morlote Alta bisuteríaa.

La moda flamenca recupera la ilusión

Sevilla no veía un volante y lunar (con todas las de la ley) desde que en febrero de 2020 se celebrase Simof. Las veces que la ciudad ha visto desfilar por sus calles un revuelo de volantes se cuentan con una mano y, si bien han servido para reivindicar el valor de la moda flamenca en una época bastante difícil, no han sido tan emocionantes como los desfiles de este sábado 18 de septiembre.

Que la ciudad (y las sevillanas) tenía ganas de vestirse de flamenca era una verdad a gritos, que los diseñadores y artesanos de la moda flamenca han visto en estos desfiles (por fin) la luz al final del túnel todavía lo es más. "Es indescriptible la sensación que tenemos, la expectación durante estos días ha sido enorme, parecía que estábamos a cuatro días de que empezase la Feria", contaba la diseñadora Pilar Vera entre bastidores. Ella, que llevó a la pasarela varios de sus diseños, reconoce "tener muy buenas expectativas para el próximo año" aunque descarta presentar una nueva colección.

"Han sido dos años muy difíciles y, aunque tengo muchísimas ideas, es imposible sacar una colección con 48 diseños nuevos. Eso no significa que no sigamos haciendo trajes a medida o que no vaya a reinterpretar algunos de los diseños", aseguraba la presidenta de la asociación Mof & Art. Al igual que Pilar Vera, el resto de los diseñadores que han participado en los desfiles han llevado a la pasarela propuestas de su última colección, esa que se quedó en los percheros pero que está más en tendencia que nunca porque un lunar y un volante jamás pasarán de moda.

Así son las tendencias en moda flamenca vistas en los desfiles del centro de Sevilla

Una reivindicación de las raíces, el origen y el lunar, así son las tendencias flamencas que han dejado los desfiles celebrados en Sevilla. A pesa de que la moda flamenca siempre va un paso más allá y juega con la innovación y los diseños arriesgados, las propuestas que pudieron verse sobre la pasarela tienen todas en común esa vuelta a los orígenes. Cada diseñador, con su propio sello e impronta, llevó a la pasarela diseños de los que brotan esa esencia y alma flamenca que tanto caracterizan al traje regional más en tendencia de España.

Después de varias temporadas en las que los tonos lisos y otros estampados le tomaban la delantera al lunar, el estampado flamenco por antonomasia se colaba en la mayoría de los diseños que pudieron verse en la pasarela. Aunque los tonos lisos y los estampados de flores también estuvieron muy presentes. Diseños más fluidos y con mucho movimiento conviven con faldas voluminosas y volantes de capa e unas propuestas en las que la figura femenina cobra mucha importancia.

A pesar de que la tónica dominante de los desfiles fuese la reivindicación de las raíces y la esencia flamenca más purista, los diseñadores también quisieron llevar a la pasarela propuestas más vanguardistas en las que los escotes asimétricos, la fantasía e incluso el prêt-à-porter estuvieron muy presentes.

Con una Avenida de la Constitución completamente entregada a las causa, la pasarela de moda flamenca organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y las asociaciones Mof & Art y Qlamenco no sólo ha devuelto la primavera a la ciudad, también ha devuelto la ilusión y la esperanza a un sector que estaba tocado y hundido. Sevilla vuelve (por fin) a vestirse de flamenca.