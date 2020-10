Oysho tiene el conjunto perfecto para quedarte en casa y hacer tarde de peli, manta y sofá

El día que bajan las temperaturas a todas nos apetece el mismo plan: peli, manta y sofá. Estamos deseando que el frío se instale definitivamente para poder llevar a cabo esos planes sin pasar calor (enrollarse en una manta con más de 20 grados roza la tortura). Además, todo parece indicar que este invierno vamos a pasar muchas horas en casa. Y puede que la mayoría no nos permitan disfrutar del plan peli, manta y sofá. Sea como sea, ha llegado el momento de hacernos con un conjunto algo más digno que con el que solemos pasar las horas en casa (ya sea teletrabajando o viendo la última serie de Netflix). Si para salir a la calle calentitas buscamos el plumífero más in del momento, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con la ropa de estar en casa?

Hay una ley no escrita por la que, cuando de quedarse en casa se trata, tiramos del look más pordiosero de nuestro armario. Aquella camiseta del la Expo 92, el que usaba tu hermano para ir al gimnasio que antes era azul y ahora es gris y esa sudadera con pelotillas y un sofisticado sistema de ventilación (por no llamarlo agujeros) se ha convertido en tu outfit preferido para estar en casa.

Tan cómoda te sientes con él, que a veces has salido a la calle con esa indumentaria para hacer algún recado (total, si con la mascarilla no te conoce ni tu madre). Tanto te has acostumbrado al look homeless que no concibes la comodidad sin tus pelotillas y tus agujeros. Pero la comodidad no es sinónimo de descuido, sobre todo si ese descuido inicial se va adueñando cada vez más y más de tu vida y terminas por no cuidarte en absoluto.

Por eso, ante la posibilidad de pasar mucho tiempo en casa y con el pretexto de disfrutar de una buena peli (o pasar tres horas decidiendo cuál ver) ha llegado el momento de que te deshagas de tu look de indigente para hacer con un conjunto de estar por casa ideal de la muerta. Nosotras hemos fichado éste de Oysho y estamos deseando estrenarlo.

Gustosos y calentitos

La propuesta que hemos encontrado en Oysho es de tacto muy suave y tremendamente calentita. La hemos encontrado en tonos pasteles, para que todavía sea más apetecible disfrutar de la comodidad en casa, se trata de un conjunto de punto suave conformado por un cardigan, un jersey y nos pantalones tipo jogger. Su tacto es, parafraseando a la niña de Gru, ¡tan suavito que nos queremos morir!

La chaqueta, (29,99 euros), el pantalón, (29,99 euros) y el jersey, (29,99 euros) forman la combinación perfecta con la que estar en casa divina, ya sea sobreviviendo a una jornada de teletrabajo, viendo una peli o incluso bajando a por esos recados en los que crees que ni tu madre te reconoce.

Además, si te apetece puedes sacarle partido a las piezas del conjunto por separado y crear nuevos looks calentitos y confortables. Cuando toques las piezas, estamos seguras de que las vas a querer llevar siempre,