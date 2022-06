Zara, Mango y Stradivarius tienen las alpargatas más estilosas para tus looks de verano.

Toca decirle adiós a botas, botines y zapatillas deportivas para, por fin, abrazar de nuevo el calzado más en tendencia de todos los veranos: las alpargatas de esparto. Con independencia de si ficharás las alpargatas de cuña más baratas para llevarlas con los vestidos blancos más en tendencia del verano o de si lo haces porque las sandalias cómodas y de colores no te terminan de convencer como calzado estival, ha llegado el momento de que conozcas cuáles son las alpargatas más estilosas para tus looks de verano (y nada tiene que ver con la altura de la cuña).

Vistas en Zara, Mango y Stradivarius (dónde si no), las alpargatas más estilosas para tus looks de verano se presentan con cuña, planas, con hebilla, de cuerdas, de colores, en dorado y hasta vinilo. Tanta variedad sólo puede significar una cosa, que, además de ser las más estilosas, las alpargatas de esparto vistas en Zara, Mango y Stradivarius se convierten en el calzado más en tendencia para tus looks de verano.

Olvida las sandalias, las manoletinas y hasta las cuñas y apuesta (y acierta) por las alpargatas más estilosas para tus looks de verano que tienen en Zara, Mango y Stradivarius. Con los vestidos más en tendencia del verano (ya sean blancos o en colores vitamina), con una falda mide, con vaqueros y con pantalones coulotte, cualquier prenda sube de nivel si la combinas con las alpargatas estilosas como éstas de Zara, Mango y Stradivarius.

Alpargatas de esparto y vinilo de Zara

Disponibles desde el número 35 hasta el 42, las alpargatas de esparto y vinilo de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Alpargatas de esparto y piel de Mango

Disponibles desde el número 35 hasta el 42, las alpargatas de esparto y piel de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Alpargatas de cuerda de Stradivarius

Disponibles desde el número 35 hasta el 41, las alpargatas de esparto y cuerda de Stradivarius tiene un precio de 35,95 euros.

Alpargatas de esparto y piel de Zara

Disponibles desde el número 35 hasta el 42, las alpargatas de esparto y piel de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Alpargatas de esparto, cuña y piel de Mango

Disponibles desde el número 35 hasta el 42, las alpargatas de esparto, cuña y piel de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Alpargatas de esparto negras de Stradivarius

Disponibles desde el número 35 hasta el 41, las alpargatas de esparto negras de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.

Alpargatas de esparto y planas de Zara

Disponibles desde el número 35 hasta el 42, las alpargatas de esparto y planas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Alpargatas de esparto y cuñas de Mango

Disponibles desde el número 35 hasta el 42, las alpargatas de esparto y cuña de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Alpargatas de esparto doradas de Stradivarius

Disponibles desde el número 35 hasta el 41, las alpargatas de esparto doradas de Stradivarius tiene un precio de 35,99 euros.