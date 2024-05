La blusa bordada de Lefties que llevarás con vaqueros anchos en los festivales de verano.

Empieza la época de festivale sy toca pensar el look perfecto para disfrutar de ellos (y para tener las mejores fotos para luego subirlas a Instagram). Un vestido de crochet de inspiración bohemia con unas botas y un sombrero es una de las opciones más repetidas, pero también puede optar por otras prendas con las que marcarte el mejor lookazo del festival. Una blusa de volantes con unos pantalones de lino y unas deportivas de estilo retro o un total look en denim también suelen dar buenos resultados. Aunque, si lo que quieres es un look con el que destacar, estar cómoda y verte favorecida, nada como combinar una blusa bordada con unos vaqueros anchos.

Es la tendencia de la temporada y por eso la mayoría de firmas incluyen este tipo de diseños entre sus propuestas. La última en hacerlo ha sido Lefties, que cuenta entre las propuestas de su nueva colección con una blusa bordada muy bonita y especial para que la combines con unos vaqueros anchos en los festivales de verano.

Blusa bordada y vaqueros anchos para un look festivalero

Los looks festivaleros aceptan toda clase de combinaciones y son la ocasión perfecta para experimentar y atrevernos con nuestra indumentaria. Estas son algunas propuestas a la hora de combinar una blusa bordada como la de Lefties con unos vaqueros anchos para un look festivalero.

Unos vaqueros anchos : Los vaqueros anchos de talle alto son perfectos para estilizar la figura y se combinan bien con blusas cropped. Busca vaqueros con detalles que añadan un toque distintivo, como rotos o bordados, para darle más personalidad a tu look.

: Los vaqueros anchos de talle alto son perfectos para estilizar la figura y se combinan bien con blusas cropped. Busca vaqueros con detalles que añadan un toque distintivo, como rotos o bordados, para darle más personalidad a tu look. Un calzado plano y cómodo : Las botas cowboy quedan muy bien en la foto, pero no son nada prácticas ni fresquitas. Mejor opta por unas zapatillas deportivas con algún diseño potente o unas sandalias de estilo gladiadora.

: Las botas cowboy quedan muy bien en la foto, pero no son nada prácticas ni fresquitas. Mejor opta por unas zapatillas deportivas con algún diseño potente o unas sandalias de estilo gladiadora. No sin unos buenos complementos : Un sombrero de ala ancha no solo te protegerá del sol, sino que también añadirá un toque bohemio al look. Apuesta también por collares largos, brazaletes, pendientes de plumas y anillos grandes. Una riñonera, una mochila de cuero o un bolso pequeño de estilo bandolera pueden rematar el outfit festivalero.

: Un sombrero de ala ancha no solo te protegerá del sol, sino que también añadirá un toque bohemio al look. Apuesta también por collares largos, brazaletes, pendientes de plumas y anillos grandes. Una riñonera, una mochila de cuero o un bolso pequeño de estilo bandolera pueden rematar el outfit festivalero. Remate final: Apuesta por un maquillaje natural de acabado glowy, pero juega con los tonos metalizados en las sombras de ojos. Las pegatinas y la purpurina siempre funcionan bien. En cuanto al peinado, nada como unas ondas deshechas, con una trenza lateral o un semirrecogido con un pañuelo para causar sensación.

Así es la blusa bordada de Lefties que llevarás con vaqueros anchos en los festivales de verano

La blusa bordada de Lefties es la elección perfecta para los festivales de verano y sube de nivel si la combinas con unos vaqueros anchos, sobre todo si tienen el tiro bastante elevado. Este diseño de blusa cropped destaca por su estilo fresco y bohemio, ideal para los días cálidos y los eventos al aire libre.

La blusa tiene un corte cropped, que termina justo por encima de la cintura, perfecto para combinar con vaqueros de talle alto. Las mangas son de media longitud y quedan ligeramente abullonadas, ofreciendo una cobertura adecuada sin ser demasiado calurosas, mientras que el cuello en pico añade un toque de sofisticación. El tejido cuenta con un delicado bordado suizo, que aporta textura y un aire artesanal, destacando el diseño de la blusa y siguiendo las tendencias más actuales. La blusa se abrocha con pequeños botones a contraste, que además de funcionales, añaden un elemento de detalle extra. Además, cuenta con unos puños elásticos en las mangas aseguran un ajuste cómodo y permiten un ligero efecto abombado. Está confeccionada en un tejido 100% de algodón, la blusa es ligera, transpirable y cómoda para el verano.Combinación con Vaqueros Anchos

Los vaqueros anchos son el complemento ideal para esta blusa, creando un look equilibrado y cómodo. Este conjunto es perfecto para moverse con libertad y disfrutar de los festivales de verano con estilo y sin esfuerzo. Si no te convence llevarla con unos vaqueros anchos porque crees que es un look con el que pasarás calor, siempre puedes llevarla con unos shorts o unas bermudas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa blanca bordada de Lefties que llevarás con vaqueros anchos en los festivales de verano tiene un precio de 12,99 euros.