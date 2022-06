Las camisetas con volantes de Zara que las andaluzas compran para todos sus looks.

Se han colado de pleno en el street style y no hay look que se precie en el que una andaluza no apueste por ellas. Tendencia del verano 2022 absolutamente indiscutible, las camisetas con volantes de Zara se han convertido en un súper básico de fondo de armario que las influencers andaluzas compran para todos sus looks. Incluso Rocío Osorno le ha sido infiel a su vestido rojo favorito para apostar por una de las camisetas con volantes de Zara.

La mayoría de ellas en algodón, aunque también las hay disponibles en tejido de canalé y son para morir del amor, las camisetas con volantes de Zara hicieron su acto de aparición en plena primavera. Dadas las circunstancias flamencas, no nos extraña que las andaluzas se fijasen en esta prenda y la convirtieran en un básico indispensable de todos sus looks.

Con independencia de si eres amante de la moda flamenca o de si eres andaluza o catalana, tenemos claro que vas a saber apreciar todas las maravillas que las camisetas con volantes de Zara nos pueden ofrecer. Prenda básica donde las haya (¿hay algo más simple que una camiseta de algodón?), ésta sube de nivel con un detalle tan simple y sencillo como unos volantes en las mangas.

Ya sean en formato mini, de capa, uno solo o varios, los volantes de las camisetas de Zara han conquistado a las andaluzas y ahora las compran para todos sus looks. Cuando las veas, aunque no seas andaluza, también querrás comprar las camisetas con volantes de Zara.

Camiseta con volantes y bordados de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta con volantes y bordados de Zar tiene un precio de 22,95 euros.

Camiseta con volantes de color rosa de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta con volantes de color rosa de Zara tiene un precio de 6,95 euros.

Camiseta con volantes y de canalé de Zara

Disponible desde la tal S hasta la L, la camiseta con volantes y de canalé de Zara tiene un precio de 15,95 euros.

Body de volantes de color blanco de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, el body de volantes de color blanco de Zara tiene un precio de 17,95 euros.

Camiseta con volantes de color amarillo de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta con volantes de color amarillo de Zara tiene un precio de 12,95 euros.

Camiseta con volantes de color rojo de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la L, la camiseta con volantes de color rojo de Zara tiene un precio de 6,99 euros.

Camiseta con volantes de color naranja de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta con volantes de color naranja de Zara tiene un precio de 8,95 euros.