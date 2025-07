Colas en Stradivarius por estos pantalones anchos y rebajados que arreglan, estilizan y quedan ideales con sandalias planas.

Como no hay una tendencia concreta que esté arrasando este verano, las rebajas se han convertido en un caldo de cultivo para fichar los estilismos básicos que siempre funcionan. Tanto es así, que hay prendas que han desatado la locura y las más estilosas hacen incluso cola para hacerse con ellas. Uno de esos básicos son los pantalones anchos, que siguen siendo tendencia (y esperemos que durante mucho, muchísimo tiempo) y en verano son el uniforme oficial de las que más saben de estilo.

Los pantalones anchos, al convertirse en un auténtico must, llegan en toda clase de versiones, desde los rescatados pantalones bombachos a los favoritos de las bajitas, los culotte. Pero, de entre todas las prendas de rebajas, hay un diseño en Stradivarius que se ha convertido en todo un objeto de deseo. Se trata de unos pantalones anchos y estampados que tienen el don de arreglar y estilizar y quedan ideales con unas sandalias planas.

Podrías pensar que se trata de unos pantalones blancos, la revolución de todos los verano, pero no. Stradivarius se caracteriza por hacer de los diseños estampados de inspiración boho sus más destacados y, en esta ocasión, no iba a ser menos. Por eso, estos pantalones anchos de Stradivarius se han convertido en todo un reclamo entre las más estilosas. Si no quieres hacer cola por ellos, en la web todavía quedan disponibles algunas tallas.

Cómo combinar unos pantalones anchos para un look arregladito

A la hora de combinar unos pantalones anchos para que el look sea más o menos arregladito, la clave está en que sea proporcionado. Es decir, los pantalones anchos suelen tener bastante caída y ser muy fluidos, sobre todo, en verano, por eso hay que buscar prendas superiores un poco más ajustadas que no dibujen una silueta excesivamente ancha. Es ideal que los combines con prendas como tops, sobre todo, si se presentan en una versión más cortita. Apostar por tops con escote halter o camisetas ajustadas con escote de pico puede ayudar a que la silueta sea vea mucho más alargada y se potencie el efecto piernas infiitas de los pantalones.

Si prefieres jugar con las blusas, recuerda siempre apostar por diseños en tejidos con bastante caída que refuercen la sensación de fluidez del look. Eso sí, si quieres evitar el efecto saco, recuerda en marcar la cintura. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bien metiendo por dentro de los pantalones la blusa y añadiendo un cinturón con hebilla XXL, bien anudando la propia blusa a la cintura. Los complementos juegan un papel fundamental, así que no te olvides de añadir collares en cascada y muchos brazaletes y pulseras.

Pantalones anchos de Stradivarius. / stradivarius

Así son los pantalones anchos y rebajados de Stradivarius por los que las más estilosas hacen cola

Los pantalones anchos en verano se reiventan. No es que cambien su diseño, más bien refuerzan la sensación de fluidez y caída y por eso se convierten en la mejor opción. Siguen mantenieno el tiro elevado, pero muchos de ellos cambian el clásico botón por una cinturilla elástica. Eso ocurre con los pantalones anchos y rebajados de Stradivarius que, en lugar de tener el clásico botón de siempre, presentan una cinturilla que se ajusta a la figura. Con un estámpado étnico y en tonos rosados (más claros y más intensos), estos pantalones presentan una caída bastante marcaada. Están confeccionados en viscosa y tienen un efecto arrugado que hace que esa caída se evidencie mucho más.

Pantalones anchos de Stradivarius. / stradivarius

Ideales para llevarlos con unas sandalias planas, estos pantalones cuentan, además, con un top a juego. En esta temporada en la que los looks coordinados se llevan tanto, apostar por unos pantalones y top a juego es una opción bastante acertada. Lo mejor de todo es que puedes llevar estos pantalones con unas sandalias planas sin que por ello el look se vea más informal de la cuenta.

Pantalones anchos de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos y rebajados de Stradivarius tienen un precio de 15.99 euros.

Ref: 1205/459/148