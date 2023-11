El look de Rocío Osorno de estilo preppy y firmado por Zara que llevarás en tus comidas de Navidad.

El estilo preppy es una tendencia que nunca pasa de moda y este 2023 no es la excepción. Esta elegante y pulida estética, que se inspira en las élites universitarias estadounidenses, ha conquistado nuevamente el mundo de la moda (¿hay alguna tendencia que quede por rescatar este 2023?). Referente en estilo, Rocío Osorno es una de las influencers que ya ha adoptado este estilo en sus looks. Como ya hiciera con su estilismo total denim o con la bomber dorada que cautivó a Vicky Martín Berrocal, Rocío Osorno propone un estilismo irresistible para las comidas de Navidad que ya su pueden fichar entre los básicos de Zara.

El estilo preppy de Rocío Osorno es un ejemplo perfecto de cómo incorporar la elegancia y la tradición en tus comidas de Navidad. Este estilo, que está en pleno auge en 2023, se adapta a la perfección a cualquier ocasión festiva. Ya sea que optes por un almuerzo con una camisa blanca debajo o una cena más desenfadada, el vestido palabra de honor de Zara es una elección acertada. Así que, este año, da la bienvenida a la Navidad con un toque de estilo preppy y celebra con elegancia y sofisticación.

¿Qué es el estilo preppy y por qué es tendencia en 2023?

El estilo preppy se caracteriza por su elegancia clásica y atemporal. Se inspira en el estilo de vida de las élites educadas en instituciones como Harvard y Yale, y su estética se traduce en prendas pulidas, colores neutros y estampados discretos. Este 2023, el estilo preppy ha experimentado un renacimiento gracias a su versatilidad y su capacidad para adaptarse a la vida moderna. Las tendencias actuales se inclinan hacia un enfoque más relajado, lo que hace que el estilo preppy sea aún más atractivo.

El look preppy de Rocío Osorno para las comidas de Navidad

Para tus comidas de Navidad, el look de Rocío Osorno es una elección ideal. Ella opta por un vestido palabra de honor de color rojo de Zara y tiene un precio de de 69,95 euros. Este vestido es una verdadera joya de la moda, ya que puede adaptarse a diferentes ocasiones dependiendo de cómo lo combines.

Almuerzo preppy : Rocío Osorno combina su vestido rojo con una camisa blanca debajo y un abrigo negro. Este estilo crea un contraste elegante y sofisticado, perfecto para un almuerzo navideño con un toque de formalidad.

: Rocío Osorno combina su vestido rojo con una camisa blanca debajo y un abrigo negro. Este estilo crea un contraste elegante y sofisticado, perfecto para un almuerzo navideño con un toque de formalidad. Cena preppy: Para la cena, la influencer propone desprenderse de la camisa blanca, dejando que el vestido palabra de honor de color rojo sea el centro de atención. Esta opción es más desenfadada y relajada, perfecta para una velada festiva.

Cómo apostar por el estilo preppy en tus looks de diaro

Es un estilo que cobra cada vez más peso y ofrece muchas opciones en cuanto estilo. A la hora de hacer de él tu seña de identidad en tus estilismos de diario, puedes optar por estas opciones.

Colores clásicos : Opta por colores neutros como blanco, negro, azul marino y rojo para crear un look preppy auténtico.

: Opta por colores neutros como blanco, negro, azul marino y rojo para crear un look preppy auténtico. Combinación de texturas : Juega con diferentes texturas, como tweed, lana, y algodón, para dar profundidad a tu atuendo.

: Juega con diferentes texturas, como tweed, lana, y algodón, para dar profundidad a tu atuendo. Detalles navy : Los estampados a rayas, anclas y elementos náuticos son típicos del estilo preppy y añaden un toque distintivo.

: Los estampados a rayas, anclas y elementos náuticos son típicos del estilo preppy y añaden un toque distintivo. Accesorios clásicos: Completa tu look con accesorios clásicos como perlas, mocasines, y blazers.

Así es el look preppy de Rocío Osorno

Como cada estilismo que la influencer cuelga en su perfil de Instagram, en esta ocasión sus seguidoras han aplaudido con fervor su propuesta.

"Al final me lo puse con camisa porque era para salir a comer y me parecía muy de tarde-noche sin ella pero para una cena ahora de empresa o Navidad sin camisa me parece lo más...Por cierto, ¿os habéis enterado que se lleva un montón el rojo?", escribía en su perfil.

El vestido tiene un precio de 69,95 euros.